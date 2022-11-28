Закуска на Новий рік із крабових паличок всього за 5 хвилин: ідеальний рецепт

Ваші гості будуть здивовані яскравою подачею

До Нового року ще трохи більше місяця, проте новорічне меню можна складати вже зараз. Як мінімум можна починати шукати смачні рецепти страв, якими ви дивуватимете своїх домашніх чи гостей. Наприклад, можете приготувати Олів’є "по-новому" або приготувати яскраву і просту закуску з крабових паличок.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Рецепт новорічної закуски з крабових паличок:

Складові:

Крабові палички — 300 г

Яйце — 2 шт.

Сир сирний — 80-100 г

Часник — 1 зубчик

Огірок — 0,5 шт.

Кукурудза – 1 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати сирний сир та майонез.

2. Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.

3. Розгорнути крабові палички, змастити начинкою. Покласти огірок та кукурудзу.

4. Згорнути у рулет. Загорнути у харчову плівку. Покласти у холодильник. Можна приготувати закуску зорі та нарізати перед подачею на стіл.

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