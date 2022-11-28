Як зробити у м’яса апетитну скоринку: рецепт підійде для будь-якого виду птиці (відео)

При приготуванні птиці важливо враховувати кілька простих нюансів

М’ясо – важлива страва будь-якого застілля, навіть якщо йдеться про меню на Новий рік. Прикро, якщо воно виходить сухим та жорстким. Тому не забувайте маринувати птицю перед тим, як запекти, інакше вона не буде соковитою. А ось зберегти гарну скоринку допоможе один кулінарний трюк.

Приготувати качку, курку або індичку досить просто, але щоб страва була більш вишуканою, потрібно добитися смачної хрусткої скоринки. Нюансами приготування м’яса з апетитною скоринкою поділилася фудблогерка kate.deliciouss в Instagram. За словами кулінара, цей метод підійде для будь-якого виду птиці.

То як приготувати м’ясо з хрусткою скоринкою? Лише потрібно виконати кілька простих і зрозумілих кроків у ході приготування:

Ретельно насухо витираємо курку. Наявність зайвої вологи шкодить гарній скоринці. Натираємо вершковим маслом. Ставимо в духовку. Змішуємо жовток та мед в однаковій кількості. Для тих, хто любить пожирніше, можна використовувати майонез та жовток. За 10 хвилин до готовності двічі потрібно змастити курку з інтервалом 5 хвилин. Поставити на режим гриля чи конвекції.

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