Мінімум часу, максимум смаку: рецепт найніжнішого пирога без борошна

Усі інгредієнти знайдуться у вас вдома

Коли на вулиці холодно та сиро, так і хочеться порадувати себе теплою домашньою випічкою. Існує безліч рецептів домашніх солодощів, які виходять дуже бюджетними. Наприклад, ми вже ділилися з вами рецептом лимонного пирога лише на одному яйці. А тепер розповімо, як приготувати чудовий десерт, для якого не потрібне борошно.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Складові:

Йогурт – 400 г

Яйце велике – 4 шт.

Цукор – 100 г

Ванільний цукор – 10 г

Кукурудзяний крохмаль – 75 г

Сіль – щіпка

Цедра лимона – за смаком

Спосіб приготування:

1. Розділити яйця на жовтки та білки.

2. Додати щіпку солі до білків і збити до пишності.

3. Збити жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.

4. Обережно додати збиті білки.

5. Вистелити пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

6. Вилити тісто у форму. Випікати 40-50 хвилин при температурі 170 °C (340 °F).

7. Дати готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістати з форми і посипати цукровою пудрою.

Раніше Телеграф ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глинської.