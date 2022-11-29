Найсмачніший святковий салат без майонезу: рецепт з простих інгредієнтів

У салаті використовується дієтична яловичина

Салати є дуже популярною святковою стравою, оскільки готувати їх легко, але навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній шедевр. Наприклад, навіть салат із звичайної капусти може заграти новими фарбами, якщо додати до неї ще один інгредієнт. Сьогодні ж ми розповімо, як приготувати салат із яловичини без майонезу на святковий стіл із цілком доступних продуктів.

Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді. Інгредієнти для святкової страви зможе знайти будь-яка господиня.

Святковий салат із яловичини без майонезу: рецепт

Складові:

Яловичина — 300 гр (голяшки)

Перець – 2 шт. (невеликих)

Помідори – 2 шт. (невеликих)

Цибуля салатна — 1 шт.

Салатне листя — 1 пучок

Петрушка — за бажанням (я її люблю, тому і додаю)

Цукор — 1/2 ч.л.

Бальзамічний оцет – 1 ч.л.

Соєвий соус — 2 ст.л. для соусу + 1 ст.л. для маринування м’яса

Рослинна олія — 2 ст.л. для соусу + 1 ст.л. для обсмажування м’яса

Чорний перець

Кунжут за бажанням.

Спосіб приготування:

1. Яловичину нарізати тонкими слайсами товщиною 0,5 см, поперчити та замаринувати м’ясо в ложці соєвого соусу.

2. Нарізати усі овочі тонкими слайсами.

3. На добре розпеченій сковорідці обсмажити яловичину 10-12 хвилин (залежно від товщини слайсів). Для обсмажування я використовую 1 ст.л. рослинної олії.

4. Змішати олію з бальзамічним оцтом, цукром і соєвим соусом до утворення однорідної емульсії. Кількість інгредієнтів у соусі можна регулювати на свій смак.

5. Листя нарвати, викласти м’ясо та овочі, все перемішати, залити соусом і готове. Можна присипати кунжутом за бажанням.

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