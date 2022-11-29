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Що додати до тістечка "Картопля", щоб воно було ще смачнішим: готується за 15 хвилин (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Тістечко "Картопля" – смак дитинства Новина оновлена 29 листопада 2022, 20:40
Тістечко "Картопля" – смак дитинства. Фото kartinkin.net

Це неймовірно простий десерт, але від цього не менш смачний

Тістечко "Картопля" — легкий у приготуванні домашній десерт. Він складається з печива та згущеного молока, яке, до речі, можна зробити в домашніх умовах. Щоб тістечка вийшли смачнішими, спробуйте включити до складу горіхи — мигдаль, арахіс або кеш'ю, не так важливо.

Рецептом тістечка "Картопля" поділилася фудблогерка під ніком kate.deliciouss в Instagram. На приготування потрібно всього 15 хвилин. Судячи з відео кулінара, приготувати смаколик під силу навіть дитині. Дорослих смак цих тістечок поверне в дитинство.

Рецепт тістечка "Картопля" з горіхами

Складові:

  • Печиво типу "до кави" (марка не має значення) – 300 г
  • Згущене молоко — 150 г
  • Масло вершкове – 100 г
  • Какао – 15 г
  • Горіхи (на ваш смак) – 50 г

Спосіб приготування:

  1. Печиво перебиваємо у блендері у крихту.
  2. Додаємо до печива розтоплене вершкове масло, какао та згущене молоко.
  3. Все добре замішуємо та формуємо тістечка. Вийде 8-10 штук залежно від ваги.
  4. Кожне тістечко потрібно обваляти в подрібнених горіхах і відправити в холодильник на кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш просто приготувати розкішний десерт лише з двох яблук без духовки. А також ми ділилися рецептом дуже смачного домашнього зефіру з трьох інгредієнтів.

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