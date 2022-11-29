Що додати до тістечка "Картопля", щоб воно було ще смачнішим: готується за 15 хвилин (відео)

Це неймовірно простий десерт, але від цього не менш смачний

Тістечко "Картопля" — легкий у приготуванні домашній десерт. Він складається з печива та згущеного молока, яке, до речі, можна зробити в домашніх умовах. Щоб тістечка вийшли смачнішими, спробуйте включити до складу горіхи — мигдаль, арахіс або кеш'ю, не так важливо.

Рецептом тістечка "Картопля" поділилася фудблогерка під ніком kate.deliciouss в Instagram. На приготування потрібно всього 15 хвилин. Судячи з відео кулінара, приготувати смаколик під силу навіть дитині. Дорослих смак цих тістечок поверне в дитинство.

Рецепт тістечка "Картопля" з горіхами

Складові:

Печиво типу "до кави" (марка не має значення) – 300 г

Згущене молоко — 150 г

Масло вершкове – 100 г

Какао – 15 г

Горіхи (на ваш смак) – 50 г

Спосіб приготування:

Печиво перебиваємо у блендері у крихту. Додаємо до печива розтоплене вершкове масло, какао та згущене молоко. Все добре замішуємо та формуємо тістечка. Вийде 8-10 штук залежно від ваги. Кожне тістечко потрібно обваляти в подрібнених горіхах і відправити в холодильник на кілька годин.

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