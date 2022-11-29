Що потрібно зробити з картоплею перед смаженням: ідеальний рецепт фрі (відео)

За цим рецептом картопля виходить дуже смачною, хрусткою й ароматною

Картопля фрі – не найкорисніша страва, але дуже смачна й улюблена багатьма. Приготувати її можна і в домашніх умовах, вийде не гірше, ніж у McDonalds. Картоплю фрі можна готувати в духовці, але щоб овоч приємно хрумтів, краще посмажити на сковороді.

Секретами приготування картоплі фрі поділився фудблог kate.deliciouss у Instagram. Кулінар радить вибирати картоплю з найменшим вмістом крохмалю, тоді фрі буде хрумкою. Якщо ж такої інформації у вас немає, замочіть овочі перед приготуванням у холодній воді на пару годин.

Рецепт картоплі фрі

Інгредієнти :

Картопля — 700 г

Олія — 800 г

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю порізати на смужки товщиною один на один сантиметр. Шматочки повинні бути максимально однаковими, так картопля рівномірно просмажиться. Покласти картоплю в каструлю, залити водою, щоб вода вкривала плоди, не більше. Поставити великий вогонь на 8 хвилин. Викласти картоплю на решітку або паперовий рушник, щоб висох. У посуд з високими стінками та товстим дном налити пляшку рафінованої олії. На великому вогні розігріти олію до 160 градусів (на це піде близько 7 хвилин). Картоплю поділити на невеликі порції. Опустити за допомогою шумовки першу порцію в ємність і смажити 8 хвилин. Повторити те саме з іншими порціями. Дістати картоплю і викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Відразу посолити, поки картопля гаряча.

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