Що потрібно зробити з сиром, щоб сирники вийшли ідеальними: чудовий рецепт (відео)

Якість сиру дуже важлива у приготуванні сирників

Сирники – улюблена багатьма страва, досить проста у приготуванні. Існує маса рецептів сирників, їх можна готувати як у духовці, так і смажити на сковороді. Найважливіше, вміти вибрати добрий сир.

Сир має бути не дуже жирним, інакше сирники "попливуть" під час смаження. Щоб сирники вийшли смачними, ніжними та повітряними, слід попередньо покласти сир у марлю та добре віджати. Про цей кулінарний секрет розповів фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Рецепт сирників

Інгредієнти (на 12 штук):

Сир (вже віджатий від вологи) – 600 г

Цукор – 60 г

Яйця – 1 шт.

Шоколадні дропси (за бажанням) – 60 г

Борошно – за потребою

Спосіб приготування:

Сир добре віджимаємо від вологи. Перебиваємо сир блендером у пасту або перетираємо через сито. Змішуємо сир з яйцем, цукром та шоколадними дропсами. Формуємо сирники і обвалюємо максимально рясно в борошні. Обсмажуємо на невеликому вогні з обох боків. Можна смажити на невеликій кількості олії, якщо любите засмажені сирники, то олії наливайте більше.

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