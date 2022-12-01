Чудовий салат на новорічний стіл із найдешевших інгредієнтів: елементарний рецепт

Ці інгредієнти знайдуться вдома у кожної господині

Салати — напевно, найпопулярніша новорічна страва, оскільки готувати їх легко, але навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній шедевр. Наприклад, навіть салат із звичайної капусти може заграти новими фарбами, якщо додати до неї ще один інгредієнт. Сьогодні ж ми розповімо, як приготувати найкрасивіший салат із найдешевших інгредієнтів, які знайдуться вдома у кожної господині.

Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді.

Дешевий салат на Новий рік: рецепт

Складові:

Картопля відварена — 3 шт.

Мариновані огірки — 4 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Лимонний сік — 1 ст.

Цукор — 1 ч.л.

Сіль — 0,5 ч.л.

Кріп і петрушка — невеликий пучок

Майонез – 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Тонко нарізати цибулю. Додати лимонний сік, сіль та цукор. Залишити цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.

2. Нарізати картоплю та мариновані огірки.

3. Дрібно нарізати кріп та петрушку.

4. Змішати усі інгредієнти. Додати майонез.

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