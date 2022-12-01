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Що приготувати з гарбуза: топ-4 смачних страв

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Страви з гарбуза Новина оновлена 01 грудня 2022, 15:31
Страви з гарбуза. Фото Колаж "Телеграфа"

З цими стравами ви можете максимально урізноманітнити гарбузове меню.

Гарбуз є невід'ємною частиною української культури, традицій і, звичайно, кухні. В похмурий зимовий день яскраві та смачні страви з гарбуза стануть окрасою вашого столу та порадують вашу родину.

Пропонуємо спробувати кілька страв, де гарбуз є основним інгредієнтом.

Гарбузовий суп-пюре

Гарбузовий суп-пюре - спосіб приготування
Гарбузовий суп-пюре

Інгредієнти:

  • гарбуз – 600 г,
  • курячий бульйон – 750 мл,
  • морква – 2 шт.,
  • цибуля – 1 шт.,
  • бекон – 250 г,
  • сметана – 3 ст. л.,
  • олія – 1 ст. л.,
  • зелень, сіль перець – до свого смаку.

Приготування:

  1. Наріжте дрібно цибулю та бекон, обсмажте в олії.
  2. В каструлю налийте бульйон, додайте м'якоть гарбуза і натерту моркву.
  3. Як закипить, варіть 20 хвилин.
  4. Подрібніть масу блендером.
  5. Додайте спеції. Подавайте зі сметаною та петрушкою.

Гарбузові млинці

Гарбузові млинці - спосіб приготування
Гарбузові млинці

Інгредієнти:

  • гарбузове пюре — 250 мл,
  • борошно — 200 г,
  • яйця — 4 шт.,
  • молоко — 500 мл,
  • цукрова пудра — 2 ст.л.,
  • масло — 75 г,
  • цедра від 1 апельсина,
  • мускатний горіх, кориця, імбир по дрібці.

Приготування:

  1. Запекти шматочки гарбуза в духовці.
  2. Охолодити й перемолоти блендером.
  3. Просіяти борошно у велику миску і змішати з цукровою пудрою, додати два яйця.
  4. Додати гарбузове пюре і все добре перемішати.
  5. Додати трохи молока за допомогою вінчика або блендером перемішати
  6. Додати масло. Тісто трохи збити.
  7. Залишити збите тісто на півгодини-годину, а потім випікати на пательні, змащуючи дно пензликом, змоченим в олії.

Запіканка з курки, гарбуза і сиру

Запіканка з курки, гарбуза і сиру - спосіб приготування
Запіканка з курки, гарбуза і сиру

Інгредієнти:

  • куряче філе — 700 г,
  • почищений гарбуз — 700 г,
  • сир твердий — 200 г,
  • сметана — 200 г,
  • приправи, сіль, перець за смаком,
  • масло — 30 г,
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.

Приготування:

  1. Гарбуз та сир натерти на крупній терці.
  2. Додати сметану та все добре перемішати.
  3. Форму для запікання змастити маслом й посипати сухарями.
  4. Викласти половину гарбузово-сирної суміші. На неї покласти куряче філе, а зверху решту суміші.
  5. Посипати її трохи сухарями. Поставити у розігріту до 200° духовку та випікати 50-60 хвилин.
  6. Гарячу запіканку можна посипати тертим пармезаном.

Салат з гарбузом

Салат з гарбузом - спосіб приготування
Салат з гарбузом

Інгредієнти:

  • гарбуз — 400 г,
  • помідори – 3-4 шт.,
  • огірки свіжі – 2 шт.,
  • цибуля – 1 шт.,
  • зелень петрушки – 2 ст. л.,
  • олія – 3-4 ст. л.,
  • сіль, паприка, червоний мелений перець, оцет

Приготування:

  1. Гарбуз і огірки наріжте кубиками, помідори – скибочками.
  2. Подрібніть петрушку, натріть на терці цибулю.
  3. Додайте на свій смак спеції, олію та перемішайте.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт закуски на Новий рік із крабових паличок. А також ви можете спробувати приготувати чудовий салат на новорічний стіл із найдешевших інгредієнтів.

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