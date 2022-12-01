Що приготувати з гарбуза: топ-4 смачних страв

З цими стравами ви можете максимально урізноманітнити гарбузове меню.

Гарбуз є невід'ємною частиною української культури, традицій і, звичайно, кухні. В похмурий зимовий день яскраві та смачні страви з гарбуза стануть окрасою вашого столу та порадують вашу родину.

Пропонуємо спробувати кілька страв, де гарбуз є основним інгредієнтом.

Гарбузовий суп-пюре

Гарбузовий суп-пюре

Інгредієнти:

гарбуз – 600 г,

курячий бульйон – 750 мл,

морква – 2 шт.,

цибуля – 1 шт.,

бекон – 250 г,

сметана – 3 ст. л.,

олія – 1 ст. л.,

зелень, сіль перець – до свого смаку.

Приготування:

Наріжте дрібно цибулю та бекон, обсмажте в олії. В каструлю налийте бульйон, додайте м'якоть гарбуза і натерту моркву. Як закипить, варіть 20 хвилин. Подрібніть масу блендером. Додайте спеції. Подавайте зі сметаною та петрушкою.

Гарбузові млинці

Гарбузові млинці

Інгредієнти:

гарбузове пюре — 250 мл,

борошно — 200 г,

яйця — 4 шт.,

молоко — 500 мл,

цукрова пудра — 2 ст.л.,

масло — 75 г,

цедра від 1 апельсина,

мускатний горіх, кориця, імбир по дрібці.

Приготування:

Запекти шматочки гарбуза в духовці. Охолодити й перемолоти блендером. Просіяти борошно у велику миску і змішати з цукровою пудрою, додати два яйця. Додати гарбузове пюре і все добре перемішати. Додати трохи молока за допомогою вінчика або блендером перемішати Додати масло. Тісто трохи збити. Залишити збите тісто на півгодини-годину, а потім випікати на пательні, змащуючи дно пензликом, змоченим в олії.

Запіканка з курки, гарбуза і сиру

Запіканка з курки, гарбуза і сиру

Інгредієнти:

куряче філе — 700 г,

почищений гарбуз — 700 г,

сир твердий — 200 г,

сметана — 200 г,

приправи, сіль, перець за смаком,

масло — 30 г,

панірувальні сухарі — 3 ст. л.

Приготування:

Гарбуз та сир натерти на крупній терці. Додати сметану та все добре перемішати. Форму для запікання змастити маслом й посипати сухарями. Викласти половину гарбузово-сирної суміші. На неї покласти куряче філе, а зверху решту суміші. Посипати її трохи сухарями. Поставити у розігріту до 200° духовку та випікати 50-60 хвилин. Гарячу запіканку можна посипати тертим пармезаном.

Салат з гарбузом

Салат з гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г,

помідори – 3-4 шт.,

огірки свіжі – 2 шт.,

цибуля – 1 шт.,

зелень петрушки – 2 ст. л.,

олія – 3-4 ст. л.,

сіль, паприка, червоний мелений перець, оцет

Приготування:

Гарбуз і огірки наріжте кубиками, помідори – скибочками. Подрібніть петрушку, натріть на терці цибулю. Додайте на свій смак спеції, олію та перемішайте.

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