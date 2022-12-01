Що приготувати з гарбуза: топ-4 смачних страв
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З цими стравами ви можете максимально урізноманітнити гарбузове меню.
Гарбуз є невід'ємною частиною української культури, традицій і, звичайно, кухні. В похмурий зимовий день яскраві та смачні страви з гарбуза стануть окрасою вашого столу та порадують вашу родину.
Пропонуємо спробувати кілька страв, де гарбуз є основним інгредієнтом.
Гарбузовий суп-пюре
Інгредієнти:
- гарбуз – 600 г,
- курячий бульйон – 750 мл,
- морква – 2 шт.,
- цибуля – 1 шт.,
- бекон – 250 г,
- сметана – 3 ст. л.,
- олія – 1 ст. л.,
- зелень, сіль перець – до свого смаку.
Приготування:
- Наріжте дрібно цибулю та бекон, обсмажте в олії.
- В каструлю налийте бульйон, додайте м'якоть гарбуза і натерту моркву.
- Як закипить, варіть 20 хвилин.
- Подрібніть масу блендером.
- Додайте спеції. Подавайте зі сметаною та петрушкою.
Гарбузові млинці
Інгредієнти:
- гарбузове пюре — 250 мл,
- борошно — 200 г,
- яйця — 4 шт.,
- молоко — 500 мл,
- цукрова пудра — 2 ст.л.,
- масло — 75 г,
- цедра від 1 апельсина,
- мускатний горіх, кориця, імбир по дрібці.
Приготування:
- Запекти шматочки гарбуза в духовці.
- Охолодити й перемолоти блендером.
- Просіяти борошно у велику миску і змішати з цукровою пудрою, додати два яйця.
- Додати гарбузове пюре і все добре перемішати.
- Додати трохи молока за допомогою вінчика або блендером перемішати
- Додати масло. Тісто трохи збити.
- Залишити збите тісто на півгодини-годину, а потім випікати на пательні, змащуючи дно пензликом, змоченим в олії.
Запіканка з курки, гарбуза і сиру
Інгредієнти:
- куряче філе — 700 г,
- почищений гарбуз — 700 г,
- сир твердий — 200 г,
- сметана — 200 г,
- приправи, сіль, перець за смаком,
- масло — 30 г,
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.
Приготування:
- Гарбуз та сир натерти на крупній терці.
- Додати сметану та все добре перемішати.
- Форму для запікання змастити маслом й посипати сухарями.
- Викласти половину гарбузово-сирної суміші. На неї покласти куряче філе, а зверху решту суміші.
- Посипати її трохи сухарями. Поставити у розігріту до 200° духовку та випікати 50-60 хвилин.
- Гарячу запіканку можна посипати тертим пармезаном.
Салат з гарбузом
Інгредієнти:
- гарбуз — 400 г,
- помідори – 3-4 шт.,
- огірки свіжі – 2 шт.,
- цибуля – 1 шт.,
- зелень петрушки – 2 ст. л.,
- олія – 3-4 ст. л.,
- сіль, паприка, червоний мелений перець, оцет
Приготування:
- Гарбуз і огірки наріжте кубиками, помідори – скибочками.
- Подрібніть петрушку, натріть на терці цибулю.
- Додайте на свій смак спеції, олію та перемішайте.
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