Набагато смачніше без м’яса: рецепт пісних голубців з картоплею, від яких домочадці будуть у захваті

Голубці з картоплею виходять і смачними, і дуже гарними на вигляд

На відміну від голубців з великою кількістю м’яса, ця страва пісна, і вона відмінно підходить для сімейного обіду або вечері під час Різдвяного посту, яке у 2022 році почалося 28 листопада.

У пісних голубцях, за рахунок великої кількості цибулі, начинка виходить світлою, пишною та ніжною, пише vazhnoznat. При подачі можна зверху полити страву підливкою з масла і підсмаженої цибулі.

Як приготувати пісні голубці з картоплею

Інгредієнти:

2 качани капусти

2 кг очищеної картоплі

сіль, перець за смаком

6–7 цибулин

олія для смаження

Приготування:

Вирізаємо качан і добре прочищаємо його всередині, щоб потім було легко відокремлювати листя. Наливаємо в каструлю воду і додаємо 1 чайну ложку солі. Після закипання опускаємо у воду качани отвором униз. Накриваємо каструлю кришкою. Чекаємо, поки вода знову закипить, і виделкою відокремлюємо капустяне листя. На відвареному листі обрізаємо жилки та потовщення. Обрізки овочу не викидаємо. Картоплю очищаємо та миємо. У каструлю натираємо одну цибулину і 1,5 кг очищеної сирої картоплі. Додаємо сіль, перець за смаком та перемішуємо. Чверть від усього об'єму овочів (0,5 кг) відварюємо у підсоленій воді. Відварену картоплю мнемо до стану пюре. 5-6 цибулин нарізаємо дрібним кубиком і підсмажуємо на сковороді з олією. Зажарку з цибулі та картопляне пюре відправляємо в каструлю до сирої картоплі. Перемішуємо. Дно казана чи каструлі викладаємо листям капусти. Приблизно 1 столову ложку начинки викладаємо всередину кожного капустяного листа і загортаємо, формуючи голубці. Їх щільно викладаємо у каструлю. У кухоль води додаємо 1 чайну ложку солі. Перемішуємо та заливаємо голубці. Зверху накриваємо їх капустяним листям, що залишилося. Накриваємо кришкою і ставимо варитись на маленькому вогні 1,5 години. Після цього забираємо зайве листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачні голубці без м’яса з печерицями.