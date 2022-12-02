Ідеальний оселедець під шубою на Новий рік: найкращий рецепт

Для цього салату не потрібні яйця

Салати — напевно, найпопулярніша новорічна страва, оскільки готувати їх легко, але навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній шедевр. Наприклад, навіть салат із звичайної капусти може заграти новими фарбами, якщо додати до неї ще один інгредієнт. Сьогодні ж ми розповімо, як приготувати один із найпопулярніших і найкрасивіших новорічних салатів — оселедець під шубою.

Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді.

Оселедець під шубою: рецепт

Складові:

Оселедець — 1 шт.

Цибуля — 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ст.л. оцту, 1 ч.л. цукру, 1 ч.л. олії)

Варений буряк — 2 шт. (250-300 г)

Варена картопля — 2 шт. (200 г)

Варена морква — 1 шт. (150-170 г)

Майонез — за смаком

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор та олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

2. Перший шар: натерти картоплю на великій тертці. Змастити майонезом.

3. Другий шар: нарізати оселедець кубиками.

4. Третій шар: маринована цибуля. Змастити майонезом.

5. Четвертий шар: натерти моркву на великій тертці. Змастити майонезом.

6. П’ятий шар: натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.

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