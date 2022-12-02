Як зробити смак салату без майонезу не прісним, а насиченим: чудовий рецепт (відео)

Такий салат можна подати на новорічний стіл.

Меню на Новий рік 2023 року не обійдеться без салатів, як традиційної "Шуби", так і кулінарних експериментів. Корисніше робити салати без майонезу. І якщо ви думаєте, що страва буде прісною і ніякою, то просто додайте корейську моркву – її насичений смак додасть яскравих ноток.

Про такий кулінарний секрет розповідає фудблог lenna_mazur в Instagram. З корейською морквою можна приготувати на святковий стіл старий-добрий "Козел на городі". Навіть без сухарів, чіпсів та картоплі фрі салат приємно вразить ваші смакові рецептори.

Рецепт салату "Козел на городі" без майонезу на Новий рік 2023

Складові:

куряче філе (відварене/запечене) – 200 г

корейська морква – 150 г

сир – 200 г

помідори – 150 г

печериці (відварені/запечені) – 200 г

сметана 15% — 3 ст.

сіль перець

Спосіб приготування:

Подрібнюємо інгредієнти та викладаємо купками на тарілку. По центру додаємо заправку (сметану). Подаємо на стіл, а потім уже змішуємо.

Раніше "Телеграф" писав, що на Новий рік 2023 року також можна приготувати незвичайну закуску з крабових паличок або дуже смачні роли за 5 хвилин, які навіть не доведеться скручувати.