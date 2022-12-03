Для лінивих господинь: прості рецепти закусочних "ролів" з лаваша, які готуються лише 30 хвилин (відео)
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Інгредієнти для начинок залежать від вашого смаку
Закуски, типу "ролів" з лаваша, підійдуть до будь-якого святкового столу, а також можуть врятувати тоді, коли вимкнуть світло, що дуже актуально для українців в цей час.
Готуються "роли" дуже просто і швидко, адже час приготування — всього 30 хвилин. Рецептом страви поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.
Як приготувати роли з лаваша з начинкою
Інгредієнти:
- 2 упаковки лаваша
З сирками:
- 2 плавлених вершкових сирків
- 3 зварених вкруту яйця
- 2-2,5 ст.л. майонезу
- 1-2 часточки часнику, сіль
З тунцем:
- приблизно 100-125 г крем-сиру
- 1 великий або 2 середніх огірки
- 150 г тунця
- підсмажений кунжут
Приготування:
- З сирками: натираємо на мілкій чи середній терці — яйця, сирки, часник, змішуємо це з майонезом і солимо за смаком.
- Ділимо начинку на 2 частини і змазуємо нею кожен лаваш, закручуємо в рулети.
- З тунцем: з тунця зливаємо зайву олію/сік, можна додатково ще віджати ложкою, щоб готові "роли" не були жирними. Огірок нарізаємо соломкою.
- Лаваші змазуємо крем-сиром, викладаємо огірок, тунець, посипаємо кунжутом і закручуємо в рулет.
- Кожен рулет нарізаємо на невеликі порційні шматочки.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачний салат без майонезу, але щоб він не був прісним.