Для лінивих господинь: прості рецепти закусочних "ролів" з лаваша, які готуються лише 30 хвилин (відео)

Інгредієнти для начинок залежать від вашого смаку

Закуски, типу "ролів" з лаваша, підійдуть до будь-якого святкового столу, а також можуть врятувати тоді, коли вимкнуть світло, що дуже актуально для українців в цей час.

Готуються "роли" дуже просто і швидко, адже час приготування — всього 30 хвилин. Рецептом страви поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як приготувати роли з лаваша з начинкою

Інгредієнти:

2 упаковки лаваша

З сирками:

2 плавлених вершкових сирків

3 зварених вкруту яйця

2-2,5 ст.л. майонезу

1-2 часточки часнику, сіль

З тунцем:

приблизно 100-125 г крем-сиру

1 великий або 2 середніх огірки

150 г тунця

підсмажений кунжут

Приготування:

З сирками: натираємо на мілкій чи середній терці — яйця, сирки, часник, змішуємо це з майонезом і солимо за смаком. Ділимо начинку на 2 частини і змазуємо нею кожен лаваш, закручуємо в рулети. З тунцем: з тунця зливаємо зайву олію/сік, можна додатково ще віджати ложкою, щоб готові "роли" не були жирними. Огірок нарізаємо соломкою. Лаваші змазуємо крем-сиром, викладаємо огірок, тунець, посипаємо кунжутом і закручуємо в рулет. Кожен рулет нарізаємо на невеликі порційні шматочки.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачний салат без майонезу, але щоб він не був прісним.