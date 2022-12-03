Рус

Для лінивих господинь: прості рецепти закусочних "ролів" з лаваша, які готуються лише 30 хвилин (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як приготувати роли з лаваша — рецепти начинок Новина оновлена 03 грудня 2022, 18:10
Як приготувати роли з лаваша — рецепти начинок. Фото smachnonews.24tv.ua

Інгредієнти для начинок залежать від вашого смаку

Закуски, типу "ролів" з лаваша, підійдуть до будь-якого святкового столу, а також можуть врятувати тоді, коли вимкнуть світло, що дуже актуально для українців в цей час.

Готуються "роли" дуже просто і швидко, адже час приготування — всього 30 хвилин. Рецептом страви поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як приготувати роли з лаваша з начинкою

Інгредієнти:

  • 2 упаковки лаваша

З сирками:

  • 2 плавлених вершкових сирків
  • 3 зварених вкруту яйця
  • 2-2,5 ст.л. майонезу
  • 1-2 часточки часнику, сіль

З тунцем:

  • приблизно 100-125 г крем-сиру
  • 1 великий або 2 середніх огірки
  • 150 г тунця
  • підсмажений кунжут

Приготування:

  1. З сирками: натираємо на мілкій чи середній терці — яйця, сирки, часник, змішуємо це з майонезом і солимо за смаком.
  2. Ділимо начинку на 2 частини і змазуємо нею кожен лаваш, закручуємо в рулети.
  3. З тунцем: з тунця зливаємо зайву олію/сік, можна додатково ще віджати ложкою, щоб готові "роли" не були жирними. Огірок нарізаємо соломкою.
  4. Лаваші змазуємо крем-сиром, викладаємо огірок, тунець, посипаємо кунжутом і закручуємо в рулет.
  5. Кожен рулет нарізаємо на невеликі порційні шматочки.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачний салат без майонезу, але щоб він не був прісним.

Теги:
#Закуски #Лаваш #Рецепти