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Ефектна подача здивує гостей: рецепт пирога з грушею, який легко готується (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Фантастичний грушевий пиріг Новина оновлена 04 грудня 2022, 16:14
Фантастичний грушевий пиріг. Фото eatsmarter.com

Такий пиріг можна подати на святковий стіл

У кожного є свій улюблений рецепт домашньої випічки, чи то бабусин тертий пиріг чи шарлотка з яблуками. Навіть простий десерт можна зробити ефектним, якщо працювати над подачею. Груша — чудово підійде як для красивої презентації, так і зробить смак пирога неперевершеним.

Рецепт пирога з грушею публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram. Таку випічку ви можете подати на святковий стіл або піднести близькій людині як подарунок. Пиріг виглядає надзвичайно привабливо, хоча готується дуже просто.

Грушевий пиріг

Складові:

  • Вершкове масло – 170 г + 10 г
  • Сухарі панірувальні – 10 г
  • Цукор – 200 г
  • Мед – 40 г
  • Імбир сушений – 5 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 200 г
  • Розпушувач — 6 г
  • Сіль – 4 г
  • Кардамон – 2 г
  • Йогурт грецький – 130 г
  • Груші (тверді) – 6 шт.
  • Ванілін — 2 г

Спосіб приготування:

  1. Розтоплюємо масло, до нього додаємо цукор, яйця, мед. Перемішуємо до однорідної маси.
  2. Груші чистимо від шкірки. Зрізаємо дно, щоб груша могла стояти. Корінець залишайте для краси.
  3. Борошно змішуємо з розпушувачем, кардамоном, імбиром, сіллю, ваніліном.
  4. У рідку суміш в три заходи додаємо борошно та йогурт. Додали одну частину, вимішали, потім другу та третю. Так не буде грудочок.
  5. Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями.
  6. Тісто виливаємо у форму, трохи б’ємо форму об стіл (рази три), щоб тісто рівномірно розійшлося, розставляємо груші.
  7. Відправляємо до духовки на 180 градусів на 50-60 хвилин.
  8. При подачі можна змастити збитими вершками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом улюбленого з дитинства тістечка "Мурашник".

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Груша