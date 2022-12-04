Ефектна подача здивує гостей: рецепт пирога з грушею, який легко готується (відео)
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Такий пиріг можна подати на святковий стіл
У кожного є свій улюблений рецепт домашньої випічки, чи то бабусин тертий пиріг чи шарлотка з яблуками. Навіть простий десерт можна зробити ефектним, якщо працювати над подачею. Груша — чудово підійде як для красивої презентації, так і зробить смак пирога неперевершеним.
Рецепт пирога з грушею публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram. Таку випічку ви можете подати на святковий стіл або піднести близькій людині як подарунок. Пиріг виглядає надзвичайно привабливо, хоча готується дуже просто.
Грушевий пиріг
Складові:
- Вершкове масло – 170 г + 10 г
- Сухарі панірувальні – 10 г
- Цукор – 200 г
- Мед – 40 г
- Імбир сушений – 5 г
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 200 г
- Розпушувач — 6 г
- Сіль – 4 г
- Кардамон – 2 г
- Йогурт грецький – 130 г
- Груші (тверді) – 6 шт.
- Ванілін — 2 г
Спосіб приготування:
- Розтоплюємо масло, до нього додаємо цукор, яйця, мед. Перемішуємо до однорідної маси.
- Груші чистимо від шкірки. Зрізаємо дно, щоб груша могла стояти. Корінець залишайте для краси.
- Борошно змішуємо з розпушувачем, кардамоном, імбиром, сіллю, ваніліном.
- У рідку суміш в три заходи додаємо борошно та йогурт. Додали одну частину, вимішали, потім другу та третю. Так не буде грудочок.
- Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями.
- Тісто виливаємо у форму, трохи б’ємо форму об стіл (рази три), щоб тісто рівномірно розійшлося, розставляємо груші.
- Відправляємо до духовки на 180 градусів на 50-60 хвилин.
- При подачі можна змастити збитими вершками.
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