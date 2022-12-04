Ефектна подача здивує гостей: рецепт пирога з грушею, який легко готується (відео)

Такий пиріг можна подати на святковий стіл

У кожного є свій улюблений рецепт домашньої випічки, чи то бабусин тертий пиріг чи шарлотка з яблуками. Навіть простий десерт можна зробити ефектним, якщо працювати над подачею. Груша — чудово підійде як для красивої презентації, так і зробить смак пирога неперевершеним.

Рецепт пирога з грушею публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram. Таку випічку ви можете подати на святковий стіл або піднести близькій людині як подарунок. Пиріг виглядає надзвичайно привабливо, хоча готується дуже просто.

Грушевий пиріг

Складові:

Вершкове масло – 170 г + 10 г

Сухарі панірувальні – 10 г

Цукор – 200 г

Мед – 40 г

Імбир сушений – 5 г

Яйця – 2 шт.

Борошно – 200 г

Розпушувач — 6 г

Сіль – 4 г

Кардамон – 2 г

Йогурт грецький – 130 г

Груші (тверді) – 6 шт.

Ванілін — 2 г

Спосіб приготування:

Розтоплюємо масло, до нього додаємо цукор, яйця, мед. Перемішуємо до однорідної маси. Груші чистимо від шкірки. Зрізаємо дно, щоб груша могла стояти. Корінець залишайте для краси. Борошно змішуємо з розпушувачем, кардамоном, імбиром, сіллю, ваніліном. У рідку суміш в три заходи додаємо борошно та йогурт. Додали одну частину, вимішали, потім другу та третю. Так не буде грудочок. Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями. Тісто виливаємо у форму, трохи б’ємо форму об стіл (рази три), щоб тісто рівномірно розійшлося, розставляємо груші. Відправляємо до духовки на 180 градусів на 50-60 хвилин. При подачі можна змастити збитими вершками.

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