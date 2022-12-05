Смачно та по-святковому: простий рецепт закуски "Ялинка", яка прикрасить будь-який новорічний стіл (відео)

Новорічне меню дозволяє сповна проявити фантазію та влаштувати кулінарні експерименти

Стіл на Новий рік має бути не лише ситним і смачним, а й красивим. Тому важливо приділити увагу подачі страв, адже від неї залежить навіть презентація традиційного салату "Шуба". Особливий креатив можна проявити із закусками.

Закуска з фаршированих яєць "Ялинка" відмінно підійде для будь-якого застілля на Новий рік або Різдво. Фудблогерка lenna_mazur у Instagram поділилася простим рецептом і розповіла, як по-новому прикрасити цю традиційну страву. Для декору закуски потрібні найдоступніші продукти та предмети.

Складові:

яйця — 4 шт.

печінка тріски — 120 г

йогурт 1,5% — 1 ст. л.

огірок — 1 шт.

морква – 1 шт.

сіль, перець за смаком

шпажки (довгі зубочистки) — 8 шт.

Спосіб приготування:

Варимо яйця круто (8-9 хвилин). Заливаємо холодною водою, чистимо і ріжемо на половинки (поперек). Також для стійкості трохи зрізаємо дно, як на відео. Виймаємо жовтки і кладемо їх у глибоку миску, розминаємо вилкою. Додаємо до них печінку тріски, йогурт, сіль та перець. Розминаємо та начиняємо яйця. Приступаємо до прикрас. Довгий гладкий огірок нарізаємо на довгі смужки. З моркви вирізаємо зірочки. Слайси з огірка нанизуємо на шпажку, як показано на відео. Вставляємо нашу ялинку в яйце і прикрашаємо зірочкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна приготувати на Новий рік 2023 – рецепти чудової закуски з крабових паличок чи ефектних рулетиків із червоної риби.