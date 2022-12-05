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Смачно та по-святковому: простий рецепт закуски "Ялинка", яка прикрасить будь-який новорічний стіл (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Приділіть трохи уваги подачі страв на Новий рік
Приділіть трохи уваги подачі страв на Новий рік. Фото Depositphotos

Новорічне меню дозволяє сповна проявити фантазію та влаштувати кулінарні експерименти

Стіл на Новий рік має бути не лише ситним і смачним, а й красивим. Тому важливо приділити увагу подачі страв, адже від неї залежить навіть презентація традиційного салату "Шуба". Особливий креатив можна проявити із закусками.

Закуска з фаршированих яєць "Ялинка" відмінно підійде для будь-якого застілля на Новий рік або Різдво. Фудблогерка lenna_mazur у Instagram поділилася простим рецептом і розповіла, як по-новому прикрасити цю традиційну страву. Для декору закуски потрібні найдоступніші продукти та предмети.

Складові:

  • яйця — 4 шт.
  • печінка тріски — 120 г
  • йогурт 1,5% — 1 ст. л.
  • огірок — 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • сіль, перець за смаком
  • шпажки (довгі зубочистки) — 8 шт.

Спосіб приготування:

  1. Варимо яйця круто (8-9 хвилин). Заливаємо холодною водою, чистимо і ріжемо на половинки (поперек). Також для стійкості трохи зрізаємо дно, як на відео.
  2. Виймаємо жовтки і кладемо їх у глибоку миску, розминаємо вилкою. Додаємо до них печінку тріски, йогурт, сіль та перець. Розминаємо та начиняємо яйця.
  3. Приступаємо до прикрас. Довгий гладкий огірок нарізаємо на довгі смужки. З моркви вирізаємо зірочки.
  4. Слайси з огірка нанизуємо на шпажку, як показано на відео. Вставляємо нашу ялинку в яйце і прикрашаємо зірочкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна приготувати на Новий рік 2023 – рецепти чудової закуски з крабових паличок чи ефектних рулетиків із червоної риби.

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#Рецепт #Новий рік #Закуска