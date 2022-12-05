Шоколадний чізкейк без випічки всього з трьох інгредієнтів: простий рецепт приголомшливого десерту (відео)
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Такий десерт навіть можна подати на святковий стіл
Якщо терміново потрібно вигадати "щось смачненьке до чаю", особливо коли раптово нагрянули гості, то торти без випічки — найкращий варіант. І це може бути не звичайне тістечко "Мурашник", а досить вишуканий десерт, наприклад, чізкейк.
Рецепт шоколадного чізкейку без випічки публікує фудблог food_1333 в Instagram. За словами кулінара, це дуже смачний десерт всього з трьох інгредієнтів, щільна шоколадна текстура буквально тане у роті. До того ж, торт можна просто і швидко приготувати.
Шоколадний чізкейк без випічки
Складові:
- Вершковий сир — 450 г
- Шоколад — 340 г (250+90)
- Вершки 10% — 80 г
Спосіб приготування:
- Шоколад (250 г) розтопити на водяній бані, додати сир і добре перемішати (можна блендером).
- Розподілити масу у формі та відправити в холодильник на 2 години.
- Вершки нагріти, додати 90 г шоколаду і розмішуємо все до однорідної маси. Якщо потрібно, поставити ще на водяну баню.
- Залити зверху сирної основи та відправити у холод на 10 хвилин.
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