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Шоколадний чізкейк без випічки всього з трьох інгредієнтів: простий рецепт приголомшливого десерту (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
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Домашній шоколадний чізкейк Новина оновлена 05 грудня 2022, 22:51
Домашній шоколадний чізкейк. Фото instagram.com/food_1333

Такий десерт навіть можна подати на святковий стіл

Якщо терміново потрібно вигадати "щось смачненьке до чаю", особливо коли раптово нагрянули гості, то торти без випічки — найкращий варіант. І це може бути не звичайне тістечко "Мурашник", а досить вишуканий десерт, наприклад, чізкейк.

Рецепт шоколадного чізкейку без випічки публікує фудблог food_1333 в Instagram. За словами кулінара, це дуже смачний десерт всього з трьох інгредієнтів, щільна шоколадна текстура буквально тане у роті. До того ж, торт можна просто і швидко приготувати.

Шоколадний чізкейк без випічки

Складові:

  • Вершковий сир — 450 г
  • Шоколад — 340 г (250+90)
  • Вершки 10% — 80 г

Спосіб приготування:

  1. Шоколад (250 г) розтопити на водяній бані, додати сир і добре перемішати (можна блендером).
  2. Розподілити масу у формі та відправити в холодильник на 2 години.
  3. Вершки нагріти, додати 90 г шоколаду і розмішуємо все до однорідної маси. Якщо потрібно, поставити ще на водяну баню.
  4. Залити зверху сирної основи та відправити у холод на 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився іншими вдалими рецептами смачних десертів, які не важко приготувати — грушевий пиріг з ефектною подачею і ніжний пиріг без борошна.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Чізкейк