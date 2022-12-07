Ззовні хрустке, а всередині м'яка сирна начинка: як приготувати сочники, як в дитинстві (відео)

Домашні сочники з сиром смачніші магазинних

Солодкі сочники з сиром — це дуже відоме печиво, ще з дитинства!

Його часто можна зустріти в магазинах чи на базарах, але спекти самостійно — в 100 раз смачніше! Це підтверджує українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Вона ж і поділилась рецептом сочників, і рекомендує готувати їх з дітьми — їм буде теж цікаво!

Як приготувати сочники з сиром

Інгредієнти для тіста:

125 г вершкового масла

75 г цукру

1 яйце

60 г сметани

300 г борошна

0,5 ч.л розпушувача

дрібка солі

Для начинки:

400 г кисломолочного сиру

70 г цукру

1 пакуночок ванільного цукру

1 яйце

30 г сметани

2 ст.л борошна

Приготування:

М’яке вершкове масло збити з цукром. Додати яйце і сметану. Ще раз збити. Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити тісто. Завернути в плівку і прибрати в холодильник на 30-40 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Сир гарно розім'яти виделкою. Додати яйце, сметану, цукор, ванільний цукор і ще раз розім'яти. Додати борошно і перемішати лопаткою. Охолоджене тісто розкатати в тонкий пласт і вирізати кружечки діаметром 10 см. На половинку викласти 1 ст.л начинки. Накрити другою половиною. Викласти сочники на деко, змастити яйцем, змішаним з чайною ложкою молока. Випікати при 180 градусів 30-35 хвилин.

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