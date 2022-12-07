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Ззовні хрустке, а всередині м'яка сирна начинка: як приготувати сочники, як в дитинстві (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати смачні сочники вдома - простий рецепт Новина оновлена 07 грудня 2022, 13:29
Як приготувати смачні сочники вдома - простий рецепт. Фото 1000.menu

Домашні сочники з сиром смачніші магазинних

Солодкі сочники з сиром — це дуже відоме печиво, ще з дитинства!

Його часто можна зустріти в магазинах чи на базарах, але спекти самостійно — в 100 раз смачніше! Це підтверджує українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Вона ж і поділилась рецептом сочників, і рекомендує готувати їх з дітьми — їм буде теж цікаво!

Як приготувати сочники з сиром

Інгредієнти для тіста:

  • 125 г вершкового масла
  • 75 г цукру
  • 1 яйце
  • 60 г сметани
  • 300 г борошна
  • 0,5 ч.л розпушувача
  • дрібка солі

Для начинки:

  • 400 г кисломолочного сиру
  • 70 г цукру
  • 1 пакуночок ванільного цукру
  • 1 яйце
  • 30 г сметани
  • 2 ст.л борошна

Приготування:

  1. М’яке вершкове масло збити з цукром.
  2. Додати яйце і сметану. Ще раз збити.
  3. Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити тісто.
  4. Завернути в плівку і прибрати в холодильник на 30-40 хвилин.
  5. Тим часом готуємо начинку. Сир гарно розім'яти виделкою. Додати яйце, сметану, цукор, ванільний цукор і ще раз розім'яти. Додати борошно і перемішати лопаткою.
  6. Охолоджене тісто розкатати в тонкий пласт і вирізати кружечки діаметром 10 см.
  7. На половинку викласти 1 ст.л начинки. Накрити другою половиною.
  8. Викласти сочники на деко, змастити яйцем, змішаним з чайною ложкою молока.
  9. Випікати при 180 градусів 30-35 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, ніж сам смак.

Теги:
#Печиво #Десерти #Рецепти #Сочники