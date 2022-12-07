Ззовні хрустке, а всередині м'яка сирна начинка: як приготувати сочники, як в дитинстві (відео)
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Домашні сочники з сиром смачніші магазинних
Солодкі сочники з сиром — це дуже відоме печиво, ще з дитинства!
Його часто можна зустріти в магазинах чи на базарах, але спекти самостійно — в 100 раз смачніше! Це підтверджує українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Вона ж і поділилась рецептом сочників, і рекомендує готувати їх з дітьми — їм буде теж цікаво!
Як приготувати сочники з сиром
Інгредієнти для тіста:
- 125 г вершкового масла
- 75 г цукру
- 1 яйце
- 60 г сметани
- 300 г борошна
- 0,5 ч.л розпушувача
- дрібка солі
Для начинки:
- 400 г кисломолочного сиру
- 70 г цукру
- 1 пакуночок ванільного цукру
- 1 яйце
- 30 г сметани
- 2 ст.л борошна
Приготування:
- М’яке вершкове масло збити з цукром.
- Додати яйце і сметану. Ще раз збити.
- Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити тісто.
- Завернути в плівку і прибрати в холодильник на 30-40 хвилин.
- Тим часом готуємо начинку. Сир гарно розім'яти виделкою. Додати яйце, сметану, цукор, ванільний цукор і ще раз розім'яти. Додати борошно і перемішати лопаткою.
- Охолоджене тісто розкатати в тонкий пласт і вирізати кружечки діаметром 10 см.
- На половинку викласти 1 ст.л начинки. Накрити другою половиною.
- Викласти сочники на деко, змастити яйцем, змішаним з чайною ложкою молока.
- Випікати при 180 градусів 30-35 хвилин.
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