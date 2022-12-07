Неймовірно смачний салат на Новий рік 2023: потрібні чотири доступні продукти

Такий чудовий салат прикрасить будь-який святковий стіл

Неможливо уявити новорічний стіл без салатів, чи то традиційна "Шуба", чи нова варіація "Олів’є". Навіть із знайомих нам продуктів можна приготувати насичену за смаком страву, щоб порадувати гостей. Саме так можна охарактеризувати чудовий салат з екзотичною назвою "Буніто".

Рецепт салату "Буніто", який ідеально підійде для приготування на Новий рік 2023 року, публікує фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. Ключові продукти – м’ясо, яйця, сир та корейська морква – служать основою для чотирьох шарів салату. Ця страва готується дуже швидко, а з’їдається ще швидше, адже салат виходить дуже смачним і злегка пікантним.

Салат на Новий рік 2023

Складові:

яйця – 4 шт.

куряче м’ясо — 200 г

морква по-корейськи – 150 г

сир твердий – 80 г

спеції: сіль, перець – за смаком

часник – 3-4 зуби.

майонез – 3 ст.

Спосіб приготування:

Яйця відварити. Куряче м’ясо теж. Можна використовувати куряче філе, підійде й стегно. Підготувати інгредієнти, кожен окремо. М’ясо та моркву по-корейськи дрібно порізати, яйця та сир потерти на середній тертці. У майонез вичавити часник, перемішати і викласти в одноразовий мішечок кондитерський, відрізати в ньому маленький отвір. Салат викладаємо шарами в роз’ємному кільці в такій послідовності, перемазуючи кожен шар сіткою з майонезу і присипаючи спеціями: куряче м’ясо — морква — яйця — сир. Прикрасити за бажанням і поставити на кілька годин у холодильник.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".