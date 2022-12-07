Що додати до моркви, щоб смак вийшов пікантним: рецепт смачної закрутки (відео)

Така консервована морква буде чудовою закускою в холодну пору

Морква – смачний та доступний овоч. Її можна заготовляти на зиму в асорті з іншими овочами або ж закривати моркву окремо. Якщо ви хочете, щоб смак консервованої моркви набув пікантного відтінку і неповторного аромату, то додайте в закрутку аджику.

Рецепт моркви в аджиці на зиму публікує кулінарний канал "Солодко солено" у Youtube. Ця закрутка точно сподобається любителям гострого. Готується досить легко.

Інгредієнти :

2 кг моркви

1,5 кг

0,5 кг

250 мл олії

1,5-2 ст. л. червоного меленого перцю

150 г оцту

150 г цукру

2 ст. л. солі (або на ваш смак)

Часник (на ваш смак)

Перець горошком

Спосіб приготування:

Перемолоти помідори та перець. Моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи. Додати олію, перець, цукор, сіль, оцет. Перемішати. Варити з моменту закипання 1 годину. Додати подрібнений часник (за смаком або одну склянку). Варити ще 15 хвилин. Викласти на дно банок по дві горошини перцю, закладаємо моркву. Стерилізувати банки після закипання 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної заготівлі з капусти на зиму, яка послужить начинкою для вареників та пиріжків. А також ми писали, як замаринувати часник по-грузинськи на зиму.