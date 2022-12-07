Що додати до моркви, щоб смак вийшов пікантним: рецепт смачної закрутки (відео)
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Така консервована морква буде чудовою закускою в холодну пору
Морква – смачний та доступний овоч. Її можна заготовляти на зиму в асорті з іншими овочами або ж закривати моркву окремо. Якщо ви хочете, щоб смак консервованої моркви набув пікантного відтінку і неповторного аромату, то додайте в закрутку аджику.
Рецепт моркви в аджиці на зиму публікує кулінарний канал "Солодко солено" у Youtube. Ця закрутка точно сподобається любителям гострого. Готується досить легко.
Інгредієнти :
- 2 кг моркви
- 1,5 кг
- 0,5 кг
- 250 мл олії
- 1,5-2 ст. л. червоного меленого перцю
- 150 г оцту
- 150 г цукру
- 2 ст. л. солі (або на ваш смак)
- Часник (на ваш смак)
- Перець горошком
Спосіб приготування:
- Перемолоти помідори та перець.
- Моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи.
- Додати олію, перець, цукор, сіль, оцет. Перемішати.
- Варити з моменту закипання 1 годину.
- Додати подрібнений часник (за смаком або одну склянку).
- Варити ще 15 хвилин.
- Викласти на дно банок по дві горошини перцю, закладаємо моркву.
- Стерилізувати банки після закипання 15 хвилин.
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