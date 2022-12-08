Ефектна закуска на Новий рік із недорогих продуктів: рецепт

Таку закуску приготує навіть дитина

Наближається Новий рік, а значить саме час подумати про те, чим ви пригощатимете гостей за святковим столом. Звичайно, можна приготувати їм традиційний "Олів’є", але якщо ви хочете здивувати своїх друзів, чимось оригінальнішим спробуйте приготувати яскраву та оригінальну новорічну закуску з простих продуктів.

Рецептом закуски поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді.

Новорічна закуска з доступних продуктів: рецепт

Складові:

Яйця — 2 шт.

Сир — 80 г

Часник — 1 зубчик

Майонез — за смаком

Шинка — 6-8 скибочок

Листя салату

Помідори чері — 12-16 шт.

Сир Сулугуні або зелений лук, щоб зафіксувати конвертик із шинки.

Спосіб приготування:

На дрібній тертці натираємо два круто зварені яйця. Натираємо один зубчик часнику та 80 гр твердого сиру. Додаємо майонез до смаку. Сир сулугуні поділяємо на окремі волокна. На шматочки шинки викладаємо листя салату та начинку. Повертаємо це рулончиком і фіксуємо за допомогою сулугуні. Смачного!

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