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Залиште майонез у минулому: чим смачно заправити салат на Новий рік 2023

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Дивовижний салат із пікантною ноткою на свято
Дивовижний салат із пікантною ноткою на свято. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Цей смачний та ароматний салат із доступних продуктів зможе приготувати кожен

Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Ви можете подати гостям як традиційну "Шубу" й крабовий, так і нову варіацію "Олів’є". Якщо ви втомилися від майонезу, заправити салат можна по-новому. Саме заправка робить смак страви свіжою й особливою.

Рецепт салату на Новий рік 2023 року без майонезу публікує фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. У ньому прості інгредієнти, але за рахунок оригінальної заправки салат виходить просто неймовірним. А якщо ви любитель пікантної гостроти, цей рецепт не залишить вас байдужими.

Салат "Грузинські нотки"

Складові:

  • огірки – 5 шт.
  • помідори чері – 500 г
  • червона цибуля – 1 шт.
  • зелень: кріп, кінза – по 1/2 пуч.

Для заправки:

  • перець чилі – 1/2 шт.
  • часник – 3-4 зуби.
  • горіхи – 70 г
  • сметана – 4 ст. л.
  • яблучний оцет – 2 ст. л.
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Огірки помити, почистити від шкірки, нарізати півкільцями. Помідори помити, розрізати навпіл. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Зелень помити та дрібно порубати. Викласти все в салатник.
  2. Для заправки всі компоненти помістити в блендер і перебити до однорідної суміші. З перцю чилі не забудьте витягнути зернятка.
  3. Вимішати салат із заправкою.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими чудовими рецептами страв на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ефектну закуску з недорогих інгредієнтів або подати до столу дивовижні рулетики з червоної риби.

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#Рецепт #Салат