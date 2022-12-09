Залиште майонез у минулому: чим смачно заправити салат на Новий рік 2023
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Цей смачний та ароматний салат із доступних продуктів зможе приготувати кожен
Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Ви можете подати гостям як традиційну "Шубу" й крабовий, так і нову варіацію "Олів’є". Якщо ви втомилися від майонезу, заправити салат можна по-новому. Саме заправка робить смак страви свіжою й особливою.
Рецепт салату на Новий рік 2023 року без майонезу публікує фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. У ньому прості інгредієнти, але за рахунок оригінальної заправки салат виходить просто неймовірним. А якщо ви любитель пікантної гостроти, цей рецепт не залишить вас байдужими.
Салат "Грузинські нотки"
Складові:
- огірки – 5 шт.
- помідори чері – 500 г
- червона цибуля – 1 шт.
- зелень: кріп, кінза – по 1/2 пуч.
Для заправки:
- перець чилі – 1/2 шт.
- часник – 3-4 зуби.
- горіхи – 70 г
- сметана – 4 ст. л.
- яблучний оцет – 2 ст. л.
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Огірки помити, почистити від шкірки, нарізати півкільцями. Помідори помити, розрізати навпіл. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Зелень помити та дрібно порубати. Викласти все в салатник.
- Для заправки всі компоненти помістити в блендер і перебити до однорідної суміші. З перцю чилі не забудьте витягнути зернятка.
- Вимішати салат із заправкою.
Раніше "Телеграф" ділився й іншими чудовими рецептами страв на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ефектну закуску з недорогих інгредієнтів або подати до столу дивовижні рулетики з червоної риби.