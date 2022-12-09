Залиште майонез у минулому: чим смачно заправити салат на Новий рік 2023

Цей смачний та ароматний салат із доступних продуктів зможе приготувати кожен

Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Ви можете подати гостям як традиційну "Шубу" й крабовий, так і нову варіацію "Олів’є". Якщо ви втомилися від майонезу, заправити салат можна по-новому. Саме заправка робить смак страви свіжою й особливою.

Рецепт салату на Новий рік 2023 року без майонезу публікує фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. У ньому прості інгредієнти, але за рахунок оригінальної заправки салат виходить просто неймовірним. А якщо ви любитель пікантної гостроти, цей рецепт не залишить вас байдужими.

Салат "Грузинські нотки"

Складові:

огірки – 5 шт.

помідори чері – 500 г

червона цибуля – 1 шт.

зелень: кріп, кінза – по 1/2 пуч.

Для заправки:

перець чилі – 1/2 шт.

часник – 3-4 зуби.

горіхи – 70 г

сметана – 4 ст. л.

яблучний оцет – 2 ст. л.

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Огірки помити, почистити від шкірки, нарізати півкільцями. Помідори помити, розрізати навпіл. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Зелень помити та дрібно порубати. Викласти все в салатник. Для заправки всі компоненти помістити в блендер і перебити до однорідної суміші. З перцю чилі не забудьте витягнути зернятка. Вимішати салат із заправкою.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими чудовими рецептами страв на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ефектну закуску з недорогих інгредієнтів або подати до столу дивовижні рулетики з червоної риби.