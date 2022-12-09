Можна пробувати вже наступного дня: швидкий рецепт смачної маринованої цвітної капусти
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Щоб добре просочитися такій капусті, достатньо всього день постояти в холодильнику.
Багато домогосподарок на зиму заготовляють переважно білокачанну капусту, а от про цвітну часто забувають, хоча з неї також виходять не менш смачна консервація. Ми пропонуємо вашій увазі рецепт маринованої кольорової капути, яка стане чудовою закускою, доповненням до інших страв, а також як інгредієнт до салатів.
Маринована цвітна капуста: рецепт
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 1,5 кг;
- вода — 3 ст.;
- цукор — 1 ст.;
- сіль – 1 ст.
- оцет — 1 ст.;
- соняшникова олія – 1 ст.;
- мелений коріандр — 1 ст.л.;
- чорний перець – 1 ч. л.;
- часник – 1 головка.
Спосіб приготування:
- Капусту ретельно промийте та розділіть на суцвіття. Щільно вкладіть в емальовану каструлю і залийте гарячим маринадом, який готується з інгредієнтів, що подаються в переліку.
- Підготовлені овочі накрийте тарілкою, оскільки вони мають залишатися щільно вкладеними.
- Коли маринад охолоне, каструлю переставте у холодильник. Час маринування – щонайменше 1 доба. А потім можна куштувати.
Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі під час консервації овочів.