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Можна пробувати вже наступного дня: швидкий рецепт смачної маринованої цвітної капусти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт маринованої цвітної капусти
Рецепт маринованої цвітної капусти. Фото prostoway

Щоб добре просочитися такій капусті, достатньо всього день постояти в холодильнику.

Багато домогосподарок на зиму заготовляють переважно білокачанну капусту, а от про цвітну часто забувають, хоча з неї також виходять не менш смачна консервація. Ми пропонуємо вашій увазі рецепт маринованої кольорової капути, яка стане чудовою закускою, доповненням до інших страв, а також як інгредієнт до салатів.

Маринована цвітна капуста: рецепт

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 1,5 кг;
  • вода — 3 ст.;
  • цукор — 1 ст.;
  • сіль – 1 ст.
  • оцет — 1 ст.;
  • соняшникова олія – 1 ст.;
  • мелений коріандр — 1 ст.л.;
  • чорний перець – 1 ч. л.;
  • часник – 1 головка.

Спосіб приготування:

  1. Капусту ретельно промийте та розділіть на суцвіття. Щільно вкладіть в емальовану каструлю і залийте гарячим маринадом, який готується з інгредієнтів, що подаються в переліку.
  2. Підготовлені овочі накрийте тарілкою, оскільки вони мають залишатися щільно вкладеними.
  3. Коли маринад охолоне, каструлю переставте у холодильник. Час маринування – щонайменше 1 доба. А потім можна куштувати.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі під час консервації овочів.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Кольорова капуста #Мариновані овочі