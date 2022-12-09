Можна пробувати вже наступного дня: швидкий рецепт смачної маринованої цвітної капусти

Щоб добре просочитися такій капусті, достатньо всього день постояти в холодильнику.

Багато домогосподарок на зиму заготовляють переважно білокачанну капусту, а от про цвітну часто забувають, хоча з неї також виходять не менш смачна консервація. Ми пропонуємо вашій увазі рецепт маринованої кольорової капути, яка стане чудовою закускою, доповненням до інших страв, а також як інгредієнт до салатів.

Маринована цвітна капуста: рецепт

Інгредієнти:

цвітна капуста — 1,5 кг;

вода — 3 ст.;

цукор — 1 ст.;

сіль – 1 ст.

оцет — 1 ст.;

соняшникова олія – 1 ст.;

мелений коріандр — 1 ст.л.;

чорний перець – 1 ч. л.;

часник – 1 головка.

Спосіб приготування:

Капусту ретельно промийте та розділіть на суцвіття. Щільно вкладіть в емальовану каструлю і залийте гарячим маринадом, який готується з інгредієнтів, що подаються в переліку. Підготовлені овочі накрийте тарілкою, оскільки вони мають залишатися щільно вкладеними. Коли маринад охолоне, каструлю переставте у холодильник. Час маринування – щонайменше 1 доба. А потім можна куштувати.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі під час консервації овочів.