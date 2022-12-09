Секрет пишних оладок розкритий: яким має бути тісто (відео)

Фудблогерка розповіла всі нюанси приготування ідеальних оладок

Пишними оладки виходять не тільки з використанням дріжджів. З бездрожжевого тіста можна зробити не менш ніжну та повітряну випічку. Якщо ви думаєте, що для цього потрібно підігрівати кефір, то це необов’язково. Є інший секрет приготування пишних оладок.

Про нюанси рецепту розповіла фудблогерка Євгенія Карпюк (evgeniyakarpiuk) у Instagram. За її словами, головний кулінарний прийом — робити густе тісто. Це забезпечить ідеальну структуру, оладки будуть м’якими, як пух.

Рецепт пишних оладок на кефірі

Інгредієнти :

0,5 л кефіру

1 яйце

дрібка солі

1-3 ст. л. цукру

1 ч. л. соди

борошно

Спосіб приготування:

Вилийте кефір у миску. Додайте яйце, цукор та сіль, а також соду. Гасити не треба – кефір сам усе погасить. Змішайте. Всипте борошно. Потрібно стільки, щоб тісто з ложки не стікало, а ніби падало. Залишіть тісто відпочити на 20 хвилин. Потім не перемішуйте його, одразу починайте викладати на сковороду. Смажити треба на добре розігрітій сковороді. Але на вогні нижче за середній або навіть на мінімальному. Після того, як перевернете, накрийте кришкою.

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