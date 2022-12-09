Рецепт печінкового паштету, який смакує навіть з джемом

Дуже ніжний паштет, який полюблять усі рідні і друзі

Щоб такого намастити на хліб, щоб було смачно? Відмінна ідея — ніжний паштет!

Рецептом страви з печінки кролика поділилась фудблогерка Ірина (moi_mirposudu) в Інстаграмі. Чудово смакують такі печінкові паштети з джемом з журавлини.

Як приготувати паштет з печінки кролика

Морква, цибуля (все на око) обжарюємо на вершковому маслі. Печінку тільки по 2-3 хвилини з кожного боку. Потім усе викладаємо у блендер. Додаємо варені яйце і ще вершкового масла. Солимо і перчимо за смаком. Все дуже просто, а головне — смачно!

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