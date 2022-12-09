"Родзинка" святкового столу: рецепт яскравого і легкого салату з рибкою (відео)
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Готується така смачна страва лише пів години
Це той самий легкий салат, який може замінити одну з численних страв з майонезом на вашому святковому столі.
Хорошою ідеєю буде приготувати яскравий салат з рибою, апельсинами, помідорами чері та іншими легкими інгредієнтами. Час приготування — лише 30 хвилин.
Інгредієнти:
- 1/2 уп. салату
- 10-15 оливок
- 7-8 мінімоцарели
- 7-8 помідорів чері
- 50-100 г риби
- 1/2 апельсину або 1/2 авокадо
Для соусу:
- 2 ст.л. оливкової олії, 1/2 ч.л. французької гірчиці, по 1 ч.л. соєвого, гранатового, соусу теріякі, і лимонного соку
- кунжут за бажанням
Раніше "Телеграф" писав, як по-новому приготувати салат "Олів'є" з тунцем. Урізноманітнити страву можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом страви з яблуком ми ділились у попередньому матеріалу.