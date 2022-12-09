"Родзинка" святкового столу: рецепт яскравого і легкого салату з рибкою (відео)

Готується така смачна страва лише пів години

Це той самий легкий салат, який може замінити одну з численних страв з майонезом на вашому святковому столі.

Хорошою ідеєю буде приготувати яскравий салат з рибою, апельсинами, помідорами чері та іншими легкими інгредієнтами. Час приготування — лише 30 хвилин.

Інгредієнти:

1/2 уп. салату

10-15 оливок

7-8 мінімоцарели

7-8 помідорів чері

50-100 г риби

1/2 апельсину або 1/2 авокадо

Для соусу:

2 ст.л. оливкової олії, 1/2 ч.л. французької гірчиці, по 1 ч.л. соєвого, гранатового, соусу теріякі, і лимонного соку

кунжут за бажанням

Раніше "Телеграф" писав, як по-новому приготувати салат "Олів'є" з тунцем. Урізноманітнити страву можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом страви з яблуком ми ділились у попередньому матеріалу.