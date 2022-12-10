Секрет ідеального холодця всього в одному інгредієнті: рецепт смачної страви, як у бабусі

Холодець — це одна з найпопулярніших страв новорічного та різдвяного застілля

Приготувати ідеальний холодець, та ще й щоб він був прозорим як сльоза — складно, але можливо. Щоб досягти такого результату, важливо дотримуватися рецепту, і не завадить мати в потайничку кілька секретів, які також краще не ігнорувати в процесі.

Наприклад, багато хто забуває про один досить маленький, але дуже важливий інгредієнт, який робить холодець набагато смачнішим, пише портал "Смачно+". Щоб приготувати найсмачніше "м’ясне желе", не слід забувати про лавровий лист.

Інгредієнти:

яловичина, 1 кг;

свинячі ніжки, 700 г;

морква, 3 шт.;

цибуля ріпчаста з лушпинням, 1 шт.;

стебла селери, 2 шт.;

перець горошок, 10 шт.;

лавровий лист, 3-4 шт.;

часник, 5 зуб.;

вода, 1,7 л;

сіль|соль|, 1,5 ст. л.;

чорний перець, 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Для початку промийте свинячі ніжки, м’ясо та овочі. Перемістіть все у велику каструлю, додайте перець горошком та лавровий лист. Води налийте стільки, щоб вона покривала м’ясо на три-чотири сантиметри. Після того, як все закипить, зніміть піну і залиште варитися на помірному вогні чотири години. Після цього виймайте овочі, додайте чорний перець, сіль, часник і проваріть протягом 20 хвилин. Потім можна братися за м’ясо. Остудіть його і відокремте всі кісточки. Наріжте м'якуш і процідіть бульйон. Дно форми прикрасьте зеленню та вареною морквою, потім розподіліть м’ясо і залийте бульйоном. Відправте в холодильник на 10:00.

А також ми ділилися секретами приготування ідеального фаршированого перцю. Щоб страва вийшла надзвичайно смачною, потрібно додати один продукт.