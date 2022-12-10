Новорічний смаколик, який готується без світла: рецепт десерту з бісквітом (відео)

Електрика тут потрібна лише, щоб збити вершки

Такий небанальний новорічний десерт зможе приготувати навіть людина, яка жодного разу не підходила до духової шафи!

Для цього десерту знадобиться бісквіт (можна купити готовий), персики (можна замінити на манго, ананас, ківі, полуницю), креманки. "Електрика тут потрібна лише, щоб збити вершки. Ну і спекти бісквіт, якщо у вас духовка електро", — попереджає українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty).

Як приготувати персиковий десерт в креманці

Інгредієнти для бісквіта:

5 яєць

1 склянка борошна 250-грамова

150 г цукру

щіпка солі

Для десерту:

банка 850 г консервованих персиків

500 г жирних вершків (не менше 33%)

цукор за смаком (підійде 2 ст.л.)

Приготування:

Готуємо бісквіт. Яйця збиваємо з цукром, додаємо сіль та борошно, випікаємо бісквіт 40-50 хв при 160 градусах. Для десерту краще підійде бісквіт другого дня, тобто сьогодні печемо — завтра складаємо десерт. Готуємо десерт. Десерт складаємо шарами, доки не заповнимо креманки. Вгорі мають бути вершки:

шар бісквіта

персики

вершки (не шкодуємо!)

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