Святковий медовик на Різдво, який не потрібно випікати: готуємо популярний торт за рецептом Глінської (відео)
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Смачний торт зі сметанним кремом на кожен день та у свята
Вибираючи потрібний десерт до різдвяного столу, подумайте про те, щоб приготувати всім відомий торт "Медовик".
Оскільки зараз триває Різдвяний піст-2022, можна порадувати своїх рідних пісною версією цього десерту. А щоб готування було легким, адже не завжди є можливість скористатись духовкою, український кондитер Ліза Глінська пропонує приготувати найсмачніший медовик на сковороді.
Як приготувати "Медовик" на сковороді
Інгредієнти для тіста:
- 150 г цукру (3/4 склянки)
- 100 мл води (1/2 склянки)
- 100 г яєць (2 шт.)
- 100 г меду (3 ст.л)
- 50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)
- 130 г сметани (жирністю 10%) (6 ст.л.)
- 260 г борошна (2 склянки)
- 6 г харчової соди (6/7 ч. л.)
- 10 г розпушувача (2 ч. л.)
Для сметанного крему:
- 900 г сметани (жирністю 10%) (4,5 склянки)
- 100 г яєць (2 шт.)
- 60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)
- 120 г цукру (3/4 склянки)
- 60 г олії (жирністю 62%)
- ванільний цукор
Приготування:
- Готуємо карамель: розтоплюємо цукор у сотейнику. Додаємо окропу потроху. Весь цукор має розчинитись.
- Потрібно зважити карамельну воду. Потрібно додати води до 250 мл.
- Збиваємо яйця з гречаним медом до стану піни, додаємо олію, сметану. Перемішуємо.
- Додаємо борошно з розпушувачем та содою. Перемішуємо.
- Додаємо гарячу карамельну воду.
- Тісто готове. Випікаємо коржі на розігрітій сковороді по обидва боки під кришкою. Вийшло 5 коржів, діаметром 19-20 см.
- Готуємо сметанний крем. Відправляємо в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної суміші.
- Додаємо сметану. Перемішуємо. Ставимо крем на плиту. Варимо постійно помішуючи. Крем повинен закипіти та прокипіти 1 хвилину. Знімаємо із плити.
- Додаємо холодне вершкове масло. Перемішуємо.
- Збираємо торт. Можемо використовувати роз’ємну форму. Корж + теплий крем (5-6 ст. л) + корж + крем.
- Залишаємо та відправляємо в холодильник 1 ст. ложку для того, щоб закрити краї торта.
- Поки не завітрився крем, присипаємо обсмаженим арахісом.
- Відправляємо у холодильник на 3-4 години.
- Знімаємо кільце, змащуємо боки торта трохи розігрітим кремом. Закриваємо край горішками.
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