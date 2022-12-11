Святковий медовик на Різдво, який не потрібно випікати: готуємо популярний торт за рецептом Глінської (відео)

Смачний торт зі сметанним кремом на кожен день та у свята

Вибираючи потрібний десерт до різдвяного столу, подумайте про те, щоб приготувати всім відомий торт "Медовик".

Оскільки зараз триває Різдвяний піст-2022, можна порадувати своїх рідних пісною версією цього десерту. А щоб готування було легким, адже не завжди є можливість скористатись духовкою, український кондитер Ліза Глінська пропонує приготувати найсмачніший медовик на сковороді.

Як приготувати "Медовик" на сковороді

Інгредієнти для тіста:

150 г цукру (3/4 склянки)

100 мл води (1/2 склянки)

100 г яєць (2 шт.)

100 г меду (3 ст.л)

50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)

130 г сметани (жирністю 10%) (6 ст.л.)

260 г борошна (2 склянки)

6 г харчової соди (6/7 ч. л.)

10 г розпушувача (2 ч. л.)

Для сметанного крему:

900 г сметани (жирністю 10%) (4,5 склянки)

100 г яєць (2 шт.)

60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)

120 г цукру (3/4 склянки)

60 г олії (жирністю 62%)

ванільний цукор

Приготування:

Готуємо карамель: розтоплюємо цукор у сотейнику. Додаємо окропу потроху. Весь цукор має розчинитись. Потрібно зважити карамельну воду. Потрібно додати води до 250 мл. Збиваємо яйця з гречаним медом до стану піни, додаємо олію, сметану. Перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем та содою. Перемішуємо. Додаємо гарячу карамельну воду. Тісто готове. Випікаємо коржі на розігрітій сковороді по обидва боки під кришкою. Вийшло 5 коржів, діаметром 19-20 см. Готуємо сметанний крем. Відправляємо в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної суміші. Додаємо сметану. Перемішуємо. Ставимо крем на плиту. Варимо постійно помішуючи. Крем повинен закипіти та прокипіти 1 хвилину. Знімаємо із плити. Додаємо холодне вершкове масло. Перемішуємо. Збираємо торт. Можемо використовувати роз’ємну форму. Корж + теплий крем (5-6 ст. л) + корж + крем. Залишаємо та відправляємо в холодильник 1 ст. ложку для того, щоб закрити краї торта. Поки не завітрився крем, присипаємо обсмаженим арахісом. Відправляємо у холодильник на 3-4 години. Знімаємо кільце, змащуємо боки торта трохи розігрітим кремом. Закриваємо край горішками.

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