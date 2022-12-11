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Святковий медовик на Різдво, який не потрібно випікати: готуємо популярний торт за рецептом Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Смачний медовик без випікання у духовці — простий рецепт Новина оновлена 11 грудня 2022, 12:19
Смачний медовик без випікання у духовці — простий рецепт. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Смачний торт зі сметанним кремом на кожен день та у свята

Вибираючи потрібний десерт до різдвяного столу, подумайте про те, щоб приготувати всім відомий торт "Медовик".

Оскільки зараз триває Різдвяний піст-2022, можна порадувати своїх рідних пісною версією цього десерту. А щоб готування було легким, адже не завжди є можливість скористатись духовкою, український кондитер Ліза Глінська пропонує приготувати найсмачніший медовик на сковороді.

Як приготувати "Медовик" на сковороді

Інгредієнти для тіста:

  • 150 г цукру (3/4 склянки)
  • 100 мл води (1/2 склянки)
  • 100 г яєць (2 шт.)
  • 100 г меду (3 ст.л)
  • 50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)
  • 130 г сметани (жирністю 10%) (6 ст.л.)
  • 260 г борошна (2 склянки)
  • 6 г харчової соди (6/7 ч. л.)
  • 10 г розпушувача (2 ч. л.)

Для сметанного крему:

  • 900 г сметани (жирністю 10%) (4,5 склянки)
  • 100 г яєць (2 шт.)
  • 60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)
  • 120 г цукру (3/4 склянки)
  • 60 г олії (жирністю 62%)
  • ванільний цукор

Приготування:

  1. Готуємо карамель: розтоплюємо цукор у сотейнику. Додаємо окропу потроху. Весь цукор має розчинитись.
  2. Потрібно зважити карамельну воду. Потрібно додати води до 250 мл.
  3. Збиваємо яйця з гречаним медом до стану піни, додаємо олію, сметану. Перемішуємо.
  4. Додаємо борошно з розпушувачем та содою. Перемішуємо.
  5. Додаємо гарячу карамельну воду.
  6. Тісто готове. Випікаємо коржі на розігрітій сковороді по обидва боки під кришкою. Вийшло 5 коржів, діаметром 19-20 см.
  7. Готуємо сметанний крем. Відправляємо в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної суміші.
  8. Додаємо сметану. Перемішуємо. Ставимо крем на плиту. Варимо постійно помішуючи. Крем повинен закипіти та прокипіти 1 хвилину. Знімаємо із плити.
  9. Додаємо холодне вершкове масло. Перемішуємо.
  10. Збираємо торт. Можемо використовувати роз’ємну форму. Корж + теплий крем (5-6 ст. л) + корж + крем.
  11. Залишаємо та відправляємо в холодильник 1 ст. ложку для того, щоб закрити краї торта.
  12. Поки не завітрився крем, присипаємо обсмаженим арахісом.
  13. Відправляємо у холодильник на 3-4 години.
  14. Знімаємо кільце, змащуємо боки торта трохи розігрітим кремом. Закриваємо край горішками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого пирога з варенням. Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали!

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#Десерти #Рецепти #Торти #Медовик #Ліза Глинська