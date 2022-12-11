Салат "Морквинка" на Новий рік Кролика 2023: простий рецепт (фото)

Новорічне меню цього року не обійдеться без цього симпатичного салату у вигляді моркви

На Новий рік можна приготувати не лише традиційну "Шубу", "Олів’є" чи крабовий салат, а й урізноманітнити святкове меню особливими стравами. Салат "Морквинка" — ідеальний варіант, який, напевно, сподобається символу майбутнього року Кролику.

Рецепт салату "Морквинка" на новорічний стіл на рік Зайця розповів фудблог fayna_kitchen у Instagram. Зробити презентацію смачного салату у вигляді моркви дуже просто. Така страва точно прикрасить вашу святкову вечерю.

Рецепт салату на Новий рік 2023

Складові:

2-3 картоплі в мундирах відварені

1 копчена куряча ніжка

1 варена велика морква

2 варені яйця

1-2 маринованих огірка

5-7 гілочок петрушки чи кропу

Майонез

Сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

Всі овочі почистити та натерти на великій тертці. На блюдо викладіть шар тертої картоплі та надайте їй форму моркви. Зверху посипте картоплю меленим перцем і змастіть майонезом. Далі розподіліть мариновані огірки і змастіть зверху майонезом. На огірки викладіть рівним шаром копчену курку. Можете також посипати її меленим перцем. Зверху зробіть сіточку з майонезу. Далі розподіліть терті яйця. Усю поверхню салату покрийте тертою морквою і пригладьте. Гілочки зелені вимийте, обтрусіть від вологи і застроміть у місце, де має бути морквяне бадилля. Перед подачею поставте салат годину в холодильник.

Новорічний салат "Морквинка"

Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ароматний різдвяний кекс або подати гостям ефектну закуску з простих продуктів.