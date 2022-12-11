Салат "Морквинка" на Новий рік Кролика 2023: простий рецепт (фото)
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Новорічне меню цього року не обійдеться без цього симпатичного салату у вигляді моркви
На Новий рік можна приготувати не лише традиційну "Шубу", "Олів’є" чи крабовий салат, а й урізноманітнити святкове меню особливими стравами. Салат "Морквинка" — ідеальний варіант, який, напевно, сподобається символу майбутнього року Кролику.
Рецепт салату "Морквинка" на новорічний стіл на рік Зайця розповів фудблог fayna_kitchen у Instagram. Зробити презентацію смачного салату у вигляді моркви дуже просто. Така страва точно прикрасить вашу святкову вечерю.
Рецепт салату на Новий рік 2023
Складові:
- 2-3 картоплі в мундирах відварені
- 1 копчена куряча ніжка
- 1 варена велика морква
- 2 варені яйця
- 1-2 маринованих огірка
- 5-7 гілочок петрушки чи кропу
- Майонез
- Сіль, чорний мелений перець
Спосіб приготування:
- Всі овочі почистити та натерти на великій тертці.
- На блюдо викладіть шар тертої картоплі та надайте їй форму моркви. Зверху посипте картоплю меленим перцем і змастіть майонезом. Далі розподіліть мариновані огірки і змастіть зверху майонезом.
- На огірки викладіть рівним шаром копчену курку. Можете також посипати її меленим перцем. Зверху зробіть сіточку з майонезу.
- Далі розподіліть терті яйця.
- Усю поверхню салату покрийте тертою морквою і пригладьте. Гілочки зелені вимийте, обтрусіть від вологи і застроміть у місце, де має бути морквяне бадилля. Перед подачею поставте салат годину в холодильник.
Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ароматний різдвяний кекс або подати гостям ефектну закуску з простих продуктів.