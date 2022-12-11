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Салат "Морквинка" на Новий рік Кролика 2023: простий рецепт (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Цей салат точно "схвалить" покровитель року Новина оновлена 11 грудня 2022, 15:47
Цей салат точно "схвалить" покровитель року. Фото Скриншот из YouTube

Новорічне меню цього року не обійдеться без цього симпатичного салату у вигляді моркви

На Новий рік можна приготувати не лише традиційну "Шубу", "Олів’є" чи крабовий салат, а й урізноманітнити святкове меню особливими стравами. Салат "Морквинка" — ідеальний варіант, який, напевно, сподобається символу майбутнього року Кролику.

Рецепт салату "Морквинка" на новорічний стіл на рік Зайця розповів фудблог fayna_kitchen у Instagram. Зробити презентацію смачного салату у вигляді моркви дуже просто. Така страва точно прикрасить вашу святкову вечерю.

Рецепт салату на Новий рік 2023

Складові:

  • 2-3 картоплі в мундирах відварені
  • 1 копчена куряча ніжка
  • 1 варена велика морква
  • 2 варені яйця
  • 1-2 маринованих огірка
  • 5-7 гілочок петрушки чи кропу
  • Майонез
  • Сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі почистити та натерти на великій тертці.
  2. На блюдо викладіть шар тертої картоплі та надайте їй форму моркви. Зверху посипте картоплю меленим перцем і змастіть майонезом. Далі розподіліть мариновані огірки і змастіть зверху майонезом.
  3. На огірки викладіть рівним шаром копчену курку. Можете також посипати її меленим перцем. Зверху зробіть сіточку з майонезу.
  4. Далі розподіліть терті яйця.
  5. Усю поверхню салату покрийте тертою морквою і пригладьте. Гілочки зелені вимийте, обтрусіть від вологи і застроміть у місце, де має бути морквяне бадилля. Перед подачею поставте салат годину в холодильник.
Салат Морквинка на Новий рік
Новорічний салат "Морквинка"

Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ароматний різдвяний кекс або подати гостям ефектну закуску з простих продуктів.

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#Рецепт #Салат #Новий рік