З чим замаринувати капусту, щоб заготівля вийшла смачнішою: приголомшливий рецепт (відео)
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Для приготування цієї заготівлі потрібно лише три інгредієнти
Капуста – доступний та корисний овоч. З нею можна закрити багато відмінних закруток на зиму, додавати в консервовані салати або заготовляти капустяне листя лінивим способом. У маринованому вигляді капуста виходить особливо ароматною і смачною.
Рецепт маринованої капусти публікує кулінарний канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" у Youtube. Щоб овоч був смачнішим, доповніть його болгарським перцем та морквою. Таку капусту можна їсти вже за 6 годин.
Рецепт маринованої капусти
Складові:
- капуста – 1 кг
- морква – 1 шт.
- перець – 1 шт.
Маринад:
- вода – 0,5 л
- оцет – 6 ст. л.
- цукор – 5 ст. л.
- сіль – 1 ст. л.
- олія — 6 ст. л.
Спосіб приготування:
- Шинкуємо капусту зручним способом. Закладаємо у ємність.
- Очищаємо від насіння перець, нарізаємо дрібними смужками. Додаємо до капусти. Так само подрібнюємо моркву і додаємо в ємність до інших овочів.
- Перемішуємо нарізані овочі.
- Заповнюємо масою банки, добре утрамбовуємо.
- Готуємо маринад. Вливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, цукор, олію, коли суміш закипить – додаємо оцет.
- Заливаємо гарячим маринадом банки із овочами. Накриваємо салат кришками. Чекаємо до повного остигання. Зберігаємо в холодильнику.
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