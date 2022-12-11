З чим замаринувати капусту, щоб заготівля вийшла смачнішою: приголомшливий рецепт (відео)

Для приготування цієї заготівлі потрібно лише три інгредієнти

Капуста – доступний та корисний овоч. З нею можна закрити багато відмінних закруток на зиму, додавати в консервовані салати або заготовляти капустяне листя лінивим способом. У маринованому вигляді капуста виходить особливо ароматною і смачною.

Рецепт маринованої капусти публікує кулінарний канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" у Youtube. Щоб овоч був смачнішим, доповніть його болгарським перцем та морквою. Таку капусту можна їсти вже за 6 годин.

Рецепт маринованої капусти

Складові:

капуста – 1 кг

морква – 1 шт.

перець – 1 шт.

Маринад:

вода – 0,5 л

оцет – 6 ст. л.

цукор – 5 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

олія — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

Шинкуємо капусту зручним способом. Закладаємо у ємність. Очищаємо від насіння перець, нарізаємо дрібними смужками. Додаємо до капусти. Так само подрібнюємо моркву і додаємо в ємність до інших овочів. Перемішуємо нарізані овочі. Заповнюємо масою банки, добре утрамбовуємо. Готуємо маринад. Вливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, цукор, олію, коли суміш закипить – додаємо оцет. Заливаємо гарячим маринадом банки із овочами. Накриваємо салат кришками. Чекаємо до повного остигання. Зберігаємо в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими рецептами чудових заготівель. Дізнайтеся, як закрити моркву по-пікантому або заквасити капусту з медом.