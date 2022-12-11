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З чим замаринувати капусту, щоб заготівля вийшла смачнішою: приголомшливий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Маринована капуста – чудова зимова закуска Новина оновлена 11 грудня 2022, 18:04
Маринована капуста – чудова зимова закуска. Фото chefmarket.ru

Для приготування цієї заготівлі потрібно лише три інгредієнти

Капуста – доступний та корисний овоч. З нею можна закрити багато відмінних закруток на зиму, додавати в консервовані салати або заготовляти капустяне листя лінивим способом. У маринованому вигляді капуста виходить особливо ароматною і смачною.

Рецепт маринованої капусти публікує кулінарний канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" у Youtube. Щоб овоч був смачнішим, доповніть його болгарським перцем та морквою. Таку капусту можна їсти вже за 6 годин.

Рецепт маринованої капусти

Складові:

  • капуста – 1 кг
  • морква – 1 шт.
  • перець – 1 шт.

Маринад:

  • вода – 0,5 л
  • оцет – 6 ст. л.
  • цукор – 5 ст. л.
  • сіль – 1 ст. л.
  • олія — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Шинкуємо капусту зручним способом. Закладаємо у ємність.
  2. Очищаємо від насіння перець, нарізаємо дрібними смужками. Додаємо до капусти. Так само подрібнюємо моркву і додаємо в ємність до інших овочів.
  3. Перемішуємо нарізані овочі.
  4. Заповнюємо масою банки, добре утрамбовуємо.
  5. Готуємо маринад. Вливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, цукор, олію, коли суміш закипить – додаємо оцет.
  6. Заливаємо гарячим маринадом банки із овочами. Накриваємо салат кришками. Чекаємо до повного остигання. Зберігаємо в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими рецептами чудових заготівель. Дізнайтеся, як закрити моркву по-пікантому або заквасити капусту з медом.

Теги:
#Рецепт #Капуста