Набагато смачніше за магазинну: простий рецепт домашньої граноли (відео)
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Така заготовка дуже допоможе, якщо немає можливості або часу готувати
В умовах відключення електрики та газу іноді немає умов для приготування того ж сніданку, тому варто запасатися продуктами, які не псуються. Один із відмінних варіантів – гранола, її дуже просто приготувати в домашніх умовах. Сухий сніданок виходить смачнішим, ніж будь-яка магазинна альтернатива.
Рецепт домашньої граноли публікує фудблогерка Євгенія Карпюк у своєму блозі в Instagram. Як основний фрукт використовується яблуко, але можна використовувати й інші продукти — тропічні фрукти або шоколад, наприклад.
Рецепт граноли
Складові:
- 300 г вівсяних пластівців
- 1 яблуко
- 50 г вершкового масла
- 50 г меду
- 1 ч. л. зимової спеції
- дрібка солі
- 100 г горіхів
- 50 г родзинок
Спосіб приготування:
- Прогріваємо масло, натерте яблуко, мед, сіль та спеції, щоб вийшла однорідна маса. Яблуко можна натерти на дрібну тертку. А можна взяти готове пюре (100 г пюре). Додаємо зимову спецію – суміш кориці, імбиру, мускатного горіха, гвоздики. (Можна брати лише корицю, теж буде здорово).
- Змішуємо яблучну масу з пластівцями, щоб усі просочилися. Викладаємо на лист. Розрівнюємо.
- Ставимо в духовку за 160 градусів на 30-40 хвилин. Кожні 10 хвилин пластівці потрібно перемішувати, а в останній захід додати горішки та родзинки.
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