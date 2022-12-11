Набагато смачніше за магазинну: простий рецепт домашньої граноли (відео)

Така заготовка дуже допоможе, якщо немає можливості або часу готувати

В умовах відключення електрики та газу іноді немає умов для приготування того ж сніданку, тому варто запасатися продуктами, які не псуються. Один із відмінних варіантів – гранола, її дуже просто приготувати в домашніх умовах. Сухий сніданок виходить смачнішим, ніж будь-яка магазинна альтернатива.

Рецепт домашньої граноли публікує фудблогерка Євгенія Карпюк у своєму блозі в Instagram. Як основний фрукт використовується яблуко, але можна використовувати й інші продукти — тропічні фрукти або шоколад, наприклад.

Рецепт граноли

Складові:

300 г вівсяних пластівців

1 яблуко

50 г вершкового масла

50 г меду

1 ч. л. зимової спеції

дрібка солі

100 г горіхів

50 г родзинок

Спосіб приготування:

Прогріваємо масло, натерте яблуко, мед, сіль та спеції, щоб вийшла однорідна маса. Яблуко можна натерти на дрібну тертку. А можна взяти готове пюре (100 г пюре). Додаємо зимову спецію – суміш кориці, імбиру, мускатного горіха, гвоздики. (Можна брати лише корицю, теж буде здорово). Змішуємо яблучну масу з пластівцями, щоб усі просочилися. Викладаємо на лист. Розрівнюємо. Ставимо в духовку за 160 градусів на 30-40 хвилин. Кожні 10 хвилин пластівці потрібно перемішувати, а в останній захід додати горішки та родзинки.

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