Рус

Набагато смачніше за магазинну: простий рецепт домашньої граноли (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гранола – ідеальний варіант для сніданку Новина оновлена 11 грудня 2022, 21:53
Гранола – ідеальний варіант для сніданку. Фото porat.farm

Така заготовка дуже допоможе, якщо немає можливості або часу готувати

В умовах відключення електрики та газу іноді немає умов для приготування того ж сніданку, тому варто запасатися продуктами, які не псуються. Один із відмінних варіантів – гранола, її дуже просто приготувати в домашніх умовах. Сухий сніданок виходить смачнішим, ніж будь-яка магазинна альтернатива.

Рецепт домашньої граноли публікує фудблогерка Євгенія Карпюк у своєму блозі в Instagram. Як основний фрукт використовується яблуко, але можна використовувати й інші продукти — тропічні фрукти або шоколад, наприклад.

Рецепт граноли

Складові:

  • 300 г вівсяних пластівців
  • 1 яблуко
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г меду
  • 1 ч. л. зимової спеції
  • дрібка солі
  • 100 г горіхів
  • 50 г родзинок

Спосіб приготування:

  1. Прогріваємо масло, натерте яблуко, мед, сіль та спеції, щоб вийшла однорідна маса. Яблуко можна натерти на дрібну тертку. А можна взяти готове пюре (100 г пюре). Додаємо зимову спецію – суміш кориці, імбиру, мускатного горіха, гвоздики. (Можна брати лише корицю, теж буде здорово).
  2. Змішуємо яблучну масу з пластівцями, щоб усі просочилися. Викладаємо на лист. Розрівнюємо.
  3. Ставимо в духовку за 160 градусів на 30-40 хвилин. Кожні 10 хвилин пластівці потрібно перемішувати, а в останній захід додати горішки та родзинки.

Раніше "Телеграф" розповідав ідеї страв, які можна приготувати без світла за умови використання лише гарячої води.

Теги:
#Рецепт #Гранола #Домашня гранола