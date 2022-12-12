Калита на свято Андрія: як приготувати смачний обрядовий корж з маком і родзинками, рецепт

Пропонуємо вам непісний рецепт української традиційної випічки

Цього вівторка, 13 грудня, православні християни відзначають свято – День Андрія Первозванного. Цього дня заведено готувати особливу страву — калиту. Це не просто обрядовий корж з отвором посередині, але й смачна випічка, яку варто скуштувати.

За народною традицією, в калиту проводили червону стрічку та підвішували такий корж до стелі під час вечорниць у ніч проти 13 грудня. Хлопці мали по черзі спробувати без допомоги рук відкусити шматок коржика, та ще й не засміявшись. Якщо це комусь вдавалося, вірили, що доля молодої людини буде щасливою. Так дівчата придивлялись до майбутнього чоловіка.

Для тих, хто не дотримується Різдвяного посту, "Телеграф" публікує рецепт непісної калити, яким поділилися в кулінарному блозі _vkusno_kuhnya_ в Інстаграмі.

Як приготувати калиту

Інгредієнти:

350 г борошна

200 мл молока

1 яйце

50 г вершкового масла

3 ст. л. соняшникової олії

3 ст. л. цукру

3 ст. л. меду

5 ст. л. маку

3 ст. л. волоських горіхів

3 ст. л. родзинок

1 ч. л. соди

1 ст. л. оцту

½ ч. л. солі

Для оформлення:

3 ст. л. маку

100 г волоських горіхів

6 ст. л. меду

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть 3 ст. л. родзинок, промийте і висушіть. Візьміть сотейник і влийте в нього 200 мл молока і прогрійте до появи пари над поверхнею приблизно до 70 градусів. Додайте в молоко ½ ч. л. солі, 50 г вершкового масла, 3 ст. л. соняшникової олії, 3 ст. л. цукру та 3 ст. л. меду. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти розтанули. Розбийте в суміш яйце і перемішайте знову вінчиком. Влийте 1 ст. л. оцту і додайте 3 ст. л. волоських горіхів, а також 3 ст. л. родзинок та 3 ст. л. маку. Перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів. Візьміть миску і з’єднайте в ній 350 г борошна та 1 ч. л. соди, а потім просійте в масу із молока, родзинок, маку та інших інгредієнтів. Замісіть липке тісто. Деко для випічки застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Сформуйте з тіста кілька дисків з отворами посередині – калиту – за бажаним розміром і викладіть на деко. Після цього посипте маком і прикрасьте горіхами. Випікайте в духовці протягом 25 хвилин при 180 градусах. Але час приготування залежатиме від розміру коржа. Як тільки калита приготується, дістаньте з духовки і на деку змастіть медом за допомогою силіконового пензлика.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом різдвяного кексу. Аромат цієї випічки розноситиметься по всьому будинку.