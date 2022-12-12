Така подача "Шуби" здивує гостей: оригінальний рецепт салату-ролів на Новий рік (відео)
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Традиційний салат можна подати більш сучасно та святково
Уявити новорічний стіл без салатів неможливо. Які б рецепти страв-новинок ми не куштували, завжди готуємо щось традиційне. Однак якщо "Олів’є" виходить смачніше не з ковбасою, то "Оселедець під шубою" заграє новими фарбами завдяки оригінальній подачі.
Рецепт салату "Шуба" а-ля роли на Новий рік 2023 року розповідає фудблог iren.lazun в Instagram. Ефектна презентація закуски здивує всіх ваших гостей, хоч досить проста і зрозуміла у виконанні. У такому вигляді стандартний салат чудово прикрасить ваш новорічний стіл.
Рецепт салату "Шуба" у вигляді ролів
Складові:
- Буряк
- Картопля
- Морква
- Оселедець
- Майонез
- Зелена цибуля
Спосіб приготування:
- Овочі попередньо запікаємо або відварюємо, охолоджуємо, чистимо.
- Натираємо на велику тертку моркву та картоплю, буряк за допомогою овочечистки ріжемо на слайси, як на відео, залишки теж тремо на тертку, оселедець ріжемо смужками.
- Далі на килимок для суші (або беремо фольгу, складаємо в 2-3 шари, обмотуємо харчовою плівкою) викладаємо продукти в такому порядку: слайси буряку – тертий буряк – майонез – картопля – майонез – морква – майонез – картопля – зелена цибуля — смужки оселедця. Загортаємо у рол, ставимо в холодильник на 2-3 години.
- Дістаємо з холодильника і гострим ножем ріжемо на рівні шматочки, прикрашаємо зеленню, кунжутом.
Раніше "Телеграф" ділився й іншими чудовими рецептами страв на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ефектну закуску з недорогих продуктів або подати чотиришаровий салат "Буніто".