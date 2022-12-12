Така подача "Шуби" здивує гостей: оригінальний рецепт салату-ролів на Новий рік (відео)

Традиційний салат можна подати більш сучасно та святково

Уявити новорічний стіл без салатів неможливо. Які б рецепти страв-новинок ми не куштували, завжди готуємо щось традиційне. Однак якщо "Олів’є" виходить смачніше не з ковбасою, то "Оселедець під шубою" заграє новими фарбами завдяки оригінальній подачі.

Рецепт салату "Шуба" а-ля роли на Новий рік 2023 року розповідає фудблог iren.lazun в Instagram. Ефектна презентація закуски здивує всіх ваших гостей, хоч досить проста і зрозуміла у виконанні. У такому вигляді стандартний салат чудово прикрасить ваш новорічний стіл.

Рецепт салату "Шуба" у вигляді ролів

Складові:

Буряк

Картопля

Морква

Оселедець

Майонез

Зелена цибуля

Спосіб приготування:

Овочі попередньо запікаємо або відварюємо, охолоджуємо, чистимо. Натираємо на велику тертку моркву та картоплю, буряк за допомогою овочечистки ріжемо на слайси, як на відео, залишки теж тремо на тертку, оселедець ріжемо смужками. Далі на килимок для суші (або беремо фольгу, складаємо в 2-3 шари, обмотуємо харчовою плівкою) викладаємо продукти в такому порядку: слайси буряку – тертий буряк – майонез – картопля – майонез – морква – майонез – картопля – зелена цибуля — смужки оселедця. Загортаємо у рол, ставимо в холодильник на 2-3 години. Дістаємо з холодильника і гострим ножем ріжемо на рівні шматочки, прикрашаємо зеленню, кунжутом.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими чудовими рецептами страв на Новий рік 2023. Ви можете приготувати ефектну закуску з недорогих продуктів або подати чотиришаровий салат "Буніто".