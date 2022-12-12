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Що додати до салату з капустою: рецепт простої та смачної закрутки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Капустяний салат доповнить будь-який обід Новина оновлена 12 грудня 2022, 16:49
Капустяний салат доповнить будь-який обід. Фото foodman.club

Заготівля з капусти виходить дуже смачною та хрусткою

Капуста – корисний овоч, який легко заготовити до сезону холодів. Ви можете не тільки по-ледачому замаринувати листя капусти, а й зробити салат-заготівлю. Ідеально поєднуються капуста, морква та солодкий перець.

Рецепт салату з капусти на зиму опублікував кулінарний канал "Домашні рецепти від Natalia Sus" у Youtube. Такий салат готується дуже просто, а з’їдається у першу чергу. До того ж, потрібні лише найдоступніші продукти.

Складові:

  • 4 кг капусти
  • 200 г води
  • 1 кг моркви
  • 1 кг цибулі
  • 1 кг солодкого перцю
  • 200 г олії
  • сіль
  • 100 г оцту 9%
  • 150 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Натерти 1 кг моркви на великій тертці. Перекласти на сковороду. Нарізати соломкою 1 кг цибулі та 1 кг солодкого перцю. Цибулю тушкувати з морквою хвилин 20, додавши 1 ст. л. солі та 200 г олії. Потім викласти на цибулю із морквою перець і тушкувати ще 15 хвилин.
  2. Подрібнити 4 кг капусти зручним способом. Перекласти капусту в каструлю, додати 1 ст. л. солі та 200 г води. Каструлю накрити кришкою та довести до готовності.
  3. Змішати тушковані овочі та капусту. Додати 100 г оцту і 150 г цукру. Досолити за смаком Накрити кришкою та дати покипіти ще 15 хвилин.
  4. Розкласти салат у стерилізовані банки. Закрутити, перевернути банки і залишити до охолодження салату.

Раніше "Телеграф" ділився дуже простим рецептом квашеної капусти на зиму.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Консервація