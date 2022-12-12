Що додати до салату з капустою: рецепт простої та смачної закрутки (відео)

Заготівля з капусти виходить дуже смачною та хрусткою

Капуста – корисний овоч, який легко заготовити до сезону холодів. Ви можете не тільки по-ледачому замаринувати листя капусти, а й зробити салат-заготівлю. Ідеально поєднуються капуста, морква та солодкий перець.

Рецепт салату з капусти на зиму опублікував кулінарний канал "Домашні рецепти від Natalia Sus" у Youtube. Такий салат готується дуже просто, а з’їдається у першу чергу. До того ж, потрібні лише найдоступніші продукти.

Складові:

4 кг капусти

200 г води

1 кг моркви

1 кг цибулі

1 кг солодкого перцю

200 г олії

сіль

100 г оцту 9%

150 г цукру

Спосіб приготування:

Натерти 1 кг моркви на великій тертці. Перекласти на сковороду. Нарізати соломкою 1 кг цибулі та 1 кг солодкого перцю. Цибулю тушкувати з морквою хвилин 20, додавши 1 ст. л. солі та 200 г олії. Потім викласти на цибулю із морквою перець і тушкувати ще 15 хвилин. Подрібнити 4 кг капусти зручним способом. Перекласти капусту в каструлю, додати 1 ст. л. солі та 200 г води. Каструлю накрити кришкою та довести до готовності. Змішати тушковані овочі та капусту. Додати 100 г оцту і 150 г цукру. Досолити за смаком Накрити кришкою та дати покипіти ще 15 хвилин. Розкласти салат у стерилізовані банки. Закрутити, перевернути банки і залишити до охолодження салату.

Раніше "Телеграф" ділився дуже простим рецептом квашеної капусти на зиму.