Що додати до салату з капустою: рецепт простої та смачної закрутки (відео)
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Заготівля з капусти виходить дуже смачною та хрусткою
Капуста – корисний овоч, який легко заготовити до сезону холодів. Ви можете не тільки по-ледачому замаринувати листя капусти, а й зробити салат-заготівлю. Ідеально поєднуються капуста, морква та солодкий перець.
Рецепт салату з капусти на зиму опублікував кулінарний канал "Домашні рецепти від Natalia Sus" у Youtube. Такий салат готується дуже просто, а з’їдається у першу чергу. До того ж, потрібні лише найдоступніші продукти.
Складові:
- 4 кг капусти
- 200 г води
- 1 кг моркви
- 1 кг цибулі
- 1 кг солодкого перцю
- 200 г олії
- сіль
- 100 г оцту 9%
- 150 г цукру
Спосіб приготування:
- Натерти 1 кг моркви на великій тертці. Перекласти на сковороду. Нарізати соломкою 1 кг цибулі та 1 кг солодкого перцю. Цибулю тушкувати з морквою хвилин 20, додавши 1 ст. л. солі та 200 г олії. Потім викласти на цибулю із морквою перець і тушкувати ще 15 хвилин.
- Подрібнити 4 кг капусти зручним способом. Перекласти капусту в каструлю, додати 1 ст. л. солі та 200 г води. Каструлю накрити кришкою та довести до готовності.
- Змішати тушковані овочі та капусту. Додати 100 г оцту і 150 г цукру. Досолити за смаком Накрити кришкою та дати покипіти ще 15 хвилин.
- Розкласти салат у стерилізовані банки. Закрутити, перевернути банки і залишити до охолодження салату.
Раніше "Телеграф" ділився дуже простим рецептом квашеної капусти на зиму.