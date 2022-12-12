Ікра з опеньків з морквою: смачний делікатес, який стане "родзинкою" святкового столу

В якості зимової заготівлі приготуйте смачну грибну ікру

Така смачна заготівля, як грибна ікра з морквою та цибулею, готується із простих та доступних інгредієнтів.

Публікуємо чудовий рецепт прекрасної закуски для любителів грибів. Взимку таке частування першим "полетить" зі столу! Рецептом ікри з опеньків поділилися в кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі.

Як закрити грибну ікру з морквою та цибулею

Інгредієнти:

1 кг свіжих опеньків

2 шт. цибулі

2 шт. моркви

4 зубчики часнику

150 мл рослинної олії

4 ст. л. оцту 9%

сіль, перець мелений чорний за смаком

4 ст. л. томатної пасти

Приготування:

Гриби помити, проварити двічі у двох водах. Перекрутити через м’ясорубку. Цибулю очистити і також прокрутити на м’ясорубці. Моркву помити та натерти на середній тертці. Часник пропустити через прес. Гриби та овочі змішати, посолити, поперчити, додати олію, томатну пасту та оцет. Тушити хвилин 30. Розкласти по стерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, укутати рушником і залишити на ніч до охолодження.

А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.