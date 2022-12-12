Ікра з опеньків з морквою: смачний делікатес, який стане "родзинкою" святкового столу
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В якості зимової заготівлі приготуйте смачну грибну ікру
Така смачна заготівля, як грибна ікра з морквою та цибулею, готується із простих та доступних інгредієнтів.
Публікуємо чудовий рецепт прекрасної закуски для любителів грибів. Взимку таке частування першим "полетить" зі столу! Рецептом ікри з опеньків поділилися в кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі.
Як закрити грибну ікру з морквою та цибулею
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих опеньків
- 2 шт. цибулі
- 2 шт. моркви
- 4 зубчики часнику
- 150 мл рослинної олії
- 4 ст. л. оцту 9%
- сіль, перець мелений чорний за смаком
- 4 ст. л. томатної пасти
Приготування:
- Гриби помити, проварити двічі у двох водах. Перекрутити через м’ясорубку.
- Цибулю очистити і також прокрутити на м’ясорубці.
- Моркву помити та натерти на середній тертці. Часник пропустити через прес.
- Гриби та овочі змішати, посолити, поперчити, додати олію, томатну пасту та оцет. Тушити хвилин 30.
- Розкласти по стерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, укутати рушником і залишити на ніч до охолодження.
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