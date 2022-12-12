Майонез без яєць, який готується лише за 30 секунд: приголомшливий рецепт (відео)

Приготовлений удома майонез набагато смачніший за магазинний

Домашній майонез краще за магазинну альтернативу насамперед тому, що ви ручаєтеся за якість кожного інгредієнта. Напередодні Нового року та "параду святкових салатів" рецепт домашнього майонезу особливо актуальний. Соус легко приготувати навіть без яєць.

Рецепт майонезу без яєць в домашніх умовах публікує фудблог iren.lazun в Instagram. Приготувати смачний густий соус під силу навіть дитині. Кулінар зазначає, що на готування піде лише 30 секунд!

Складові:

Пряжене молоко (або звичайне) – 100 мл

Соняшникова олія – 230 мл

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Соєвий соус – 0,5 ч. л.

Лимонний сік – 1 год.

Сухий часник — щіпка

Сіль — щіпка

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти кімнатної температури вливаємо в чашу блендера та перебиваємо занурювальним блендером 15-30 секунд до утворення густої консистенції.

Якщо консистенція недостатньо густа, додаємо ще трохи олії.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного майонезного салату "Буніто" на Новий рік 2023 року. Якщо ж бажаєте подати страву без популярного соусу, то придивіться до рецепту салату "Грузинські нотки" з особливою заправкою.