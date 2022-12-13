Як зварити картоплю так, щоб вона не розкришилась у салаті: хитрість від шеф-кухарів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Завдяки цим порадам, ваші салати будуть як з картинки.
Варена картопля — це інгредієнт, який присутній у рецептах багатьох популярних салатів, і навіть у улюбленому багатьма "Олів’є". Однак часто буває так, що під час приготування страви картопля в салаті кришиться і результат виходить зовсім не таким, як хотілося б. Як розв'язати цю проблему?
Досвідчені шеф-кухарі вже давно знайшли рішення, і відварюють картоплю за якоюсь "формулою", завдяки чому вона не перетворюється на салат у кашу, пише портал "Смачно+". При цьому овоч збереже свій смак. Три важливі правила приготування вареної картоплі на салат ми ділимося і з вами.
Як відварити картоплю на салат, щоб вона не кришилась
- Коренеплід потрібно класти варитися виключно у воду, яка вже почала кипіти, але не в холодну.
- Бульби не повинні потопати у воді: краще, якщо рідина буде всього на пару сантиметрів вище за овочі. Інакше картопля вийде занадто рідкою.
- Щоб надати картоплі насичений та яскравий смак, разом із овочами потрібно відправити цілу цибулину. Вона наситить бульби своїм соком.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.