Як зварити картоплю так, щоб вона не розкришилась у салаті: хитрість від шеф-кухарів

Завдяки цим порадам, ваші салати будуть як з картинки.

Варена картопля — це інгредієнт, який присутній у рецептах багатьох популярних салатів, і навіть у улюбленому багатьма "Олів’є". Однак часто буває так, що під час приготування страви картопля в салаті кришиться і результат виходить зовсім не таким, як хотілося б. Як розв'язати цю проблему?

Досвідчені шеф-кухарі вже давно знайшли рішення, і відварюють картоплю за якоюсь "формулою", завдяки чому вона не перетворюється на салат у кашу, пише портал "Смачно+". При цьому овоч збереже свій смак. Три важливі правила приготування вареної картоплі на салат ми ділимося і з вами.

Як відварити картоплю на салат, щоб вона не кришилась

Коренеплід потрібно класти варитися виключно у воду, яка вже почала кипіти, але не в холодну.

Бульби не повинні потопати у воді: краще, якщо рідина буде всього на пару сантиметрів вище за овочі. Інакше картопля вийде занадто рідкою.

Щоб надати картоплі насичений та яскравий смак, разом із овочами потрібно відправити цілу цибулину. Вона наситить бульби своїм соком.

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