Курка більше ніколи не пригорить: хитрість, з якою скоринка буде ідеально золотистою
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Золотиста скоринка на курці – більше не мрія, а реальність
Приготувати смачну курку з ідеально золотистою скоринкою, так щоб страва і не пригоріло, і не було сирим, мріє чи не кожна домогосподарка. І зробити це дуже просто, якщо знати невеликий лайфхак.
Як повідомляє портал "Смачно+", щоб уникнути почорнілої шкірки, і багато соусу, яким можна буде перебити легку гіркоту, вам знадобиться звичайна фольга. Це старий, але перевірений метод.
Як приготувати курку з золотистою скоринкою
Щоб порадувати домочадців рум’яною та соковитою куркою з духовки, потрібно просто прикрити її фольгою, але не щільно, і готувати приблизно 40 хвилин. Після фольгу зніміть, промажте шкірку сметаною і запікайте ще стільки ж.
Будьте впевнені, з таким найпростішим лайфхаком у вас більше нічого не пригорить.
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