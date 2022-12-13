Курка більше ніколи не пригорить: хитрість, з якою скоринка буде ідеально золотистою

Золотиста скоринка на курці – більше не мрія, а реальність

Приготувати смачну курку з ідеально золотистою скоринкою, так щоб страва і не пригоріло, і не було сирим, мріє чи не кожна домогосподарка. І зробити це дуже просто, якщо знати невеликий лайфхак.

Як повідомляє портал "Смачно+", щоб уникнути почорнілої шкірки, і багато соусу, яким можна буде перебити легку гіркоту, вам знадобиться звичайна фольга. Це старий, але перевірений метод.

Як приготувати курку з золотистою скоринкою

Щоб порадувати домочадців рум’яною та соковитою куркою з духовки, потрібно просто прикрити її фольгою, але не щільно, і готувати приблизно 40 хвилин. Після фольгу зніміть, промажте шкірку сметаною і запікайте ще стільки ж.

Будьте впевнені, з таким найпростішим лайфхаком у вас більше нічого не пригорить.

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