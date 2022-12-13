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Головний зимовий напій: рецепт смачного глінтвейну, який подужає кожен (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без глінтвейну взимку не обійтися
Без глінтвейну взимку не обійтися. Фото gotovimop.com

Приготувати зігрівальний напій легко в домашніх умовах

Взимку хочеться зігрітися за допомогою чашки теплого какао або келиха ароматного глінтвейну. І для цього не потрібно йти в кафе, адже приготувати напій, що зігріває, можна і самотужки вдома. За основу зазвичай використовують червоне чи біле вино.

Дуже простий рецепт глінтвейну, який швидко приготувати в домашніх умовах, розповіла фудблогерка Ірина Паскарюк у Instagram. Для приготування вам потрібні найдоступніші інгредієнти. Головне, не забудьте використати ароматні спеції.

Рецепт глінтвейну з апельсином та яблуком

Складові:

  • Червоне вино
  • Апельсин
  • Яблуко
  • Мед
  • Гвоздика, палички кориці, мускатний горіх, ванілін

Спосіб приготування:

  1. Додати в каструлю апельсин, яблука, спеції, мед. Влити вино.
  2. Поставити каструлю на невеликий вогонь та підігріти, але не доводити до кипіння.
  3. Накрити глінтвейн кришкою та дати настоятися 5 хвилин. Під час подачі можна додати ще фруктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати шалено ароматний різдвяний кекс. А також ми писали вдалий рецепт яблучно-лимонного напою на зиму, який замінить шкідливу газованку.

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