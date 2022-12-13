Головний зимовий напій: рецепт смачного глінтвейну, який подужає кожен (відео)
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Приготувати зігрівальний напій легко в домашніх умовах
Взимку хочеться зігрітися за допомогою чашки теплого какао або келиха ароматного глінтвейну. І для цього не потрібно йти в кафе, адже приготувати напій, що зігріває, можна і самотужки вдома. За основу зазвичай використовують червоне чи біле вино.
Дуже простий рецепт глінтвейну, який швидко приготувати в домашніх умовах, розповіла фудблогерка Ірина Паскарюк у Instagram. Для приготування вам потрібні найдоступніші інгредієнти. Головне, не забудьте використати ароматні спеції.
Рецепт глінтвейну з апельсином та яблуком
Складові:
- Червоне вино
- Апельсин
- Яблуко
- Мед
- Гвоздика, палички кориці, мускатний горіх, ванілін
Спосіб приготування:
- Додати в каструлю апельсин, яблука, спеції, мед. Влити вино.
- Поставити каструлю на невеликий вогонь та підігріти, але не доводити до кипіння.
- Накрити глінтвейн кришкою та дати настоятися 5 хвилин. Під час подачі можна додати ще фруктів.
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