Рецепт різдвяного печива "Шишка": для прикраси потрібний один простий інгредієнт (відео)

Печиво виглядає чудово, а готується дуже просто

Існує маса вдалих рецептів різдвяної випічки, і це не тільки штолен або ароматний кекс із горіхами, а й печиво. Воно може виглядати приголомшливо. Хоча приготувати смачнюще різдвяне печиво можна навіть без випікання.

Рецепт різдвяного печива "Шишка" без випічки розповіла фудблогерка iryna_jekova у Instagram. Головний інгредієнт, який потрібний для презентації, звичайні кукурудзяні пластівці. Цей десерт доповнить затишну зимову вечерю у родинному колі або порадує гостей за святковим столом.

Складові:

Пісочне печиво – 200 г

Горіхи – 70 г

Цукор – 2 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Молоко – 200 мл

Вершкове масло – 70 г

Кукурудзяні пластівці – 200 г

Спосіб приготування:

Печиво ретельно подрібнити та додати подрібнені горіхи. У каструлю додаємо цукор, какао, крохмаль, молоко, масло вершкове та варимо до загусання, постійно помішуючи. Перемішуємо всі інгредієнти та відкладаємо у морозилку на 40 хвилин. Дістаємо і скочуємо тісто в кулю, а потім трохи витягаємо його вгору. Зверху вниз по колу викладаємо кукурудзяні пластівці у шаховому порядку. Наприкінці посипаємо цукровою пудрою.

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