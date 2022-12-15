Рецепт згущеного молока на Різдво всього із чотирьох інгредієнтів: піде від сили пів години
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У жодне порівняння не йде з магазинним продуктом
Згущене молоко підходить до багатьох десертів, які можна поставити на стіл в Різдво, Новий рік та інші святкові події. З цим солодким інгредієнтом можна легко приготувати такі смаколики, як тістечка "Мурашник" або батончики "Баунті".
Оскільки згущене молоко стане у пригоді для багатьох рецептів, "Телеграф" пропонує нашим читачам ознайомитися з рецептом самого згущеного молока. Воно не зрівняється з магазинним продуктом, адже більш натуральне та дуже ароматне, пише vazhnoznat. Готується не більше 30 хвилин.
Як приготувати домашнє згущене молоко
Інгредієнти:
- 300 мл молока (цілісне, високої жирності, свіже)
- 300 г цукру
- 30 г вершкового масла
- 10 г ванільного цукру
Приготування:
- Візьміть невелику каструлю або сотейник та змішайте там усі інгредієнти. Розмішайте та поставте на середній вогонь.
- Варіть молоко (на середньому чи мінімальному вогні, щоб не бурлило), періодично помішуючи, 20 хвилин. Потім зніміть з вогню і дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Для більш густої суміші поставте молоко в холодильник на ніч.
- Зберігайте продукт у банці з кришкою, що щільно закривається, в холодильнику.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ароматне яблучне пюре. Ці ласощі можна додати до випічки або інших страв.