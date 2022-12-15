Рецепт згущеного молока на Різдво всього із чотирьох інгредієнтів: піде від сили пів години

У жодне порівняння не йде з магазинним продуктом

Згущене молоко підходить до багатьох десертів, які можна поставити на стіл в Різдво, Новий рік та інші святкові події. З цим солодким інгредієнтом можна легко приготувати такі смаколики, як тістечка "Мурашник" або батончики "Баунті".

Оскільки згущене молоко стане у пригоді для багатьох рецептів, "Телеграф" пропонує нашим читачам ознайомитися з рецептом самого згущеного молока. Воно не зрівняється з магазинним продуктом, адже більш натуральне та дуже ароматне, пише vazhnoznat. Готується не більше 30 хвилин.

Як приготувати домашнє згущене молоко

Інгредієнти:

300 мл молока (цілісне, високої жирності, свіже)

300 г цукру

30 г вершкового масла

10 г ванільного цукру

Приготування:

Візьміть невелику каструлю або сотейник та змішайте там усі інгредієнти. Розмішайте та поставте на середній вогонь. Варіть молоко (на середньому чи мінімальному вогні, щоб не бурлило), періодично помішуючи, 20 хвилин. Потім зніміть з вогню і дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Для більш густої суміші поставте молоко в холодильник на ніч. Зберігайте продукт у банці з кришкою, що щільно закривається, в холодильнику.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ароматне яблучне пюре. Ці ласощі можна додати до випічки або інших страв.