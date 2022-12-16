Розкішна закуска на Новий рік з куркою та грибами: рецепт

Така закуска стане окрасою будь-якого новорічного та різдвяного столу.

На Новий рік 2023 року не обійтися не тільки без ефектних салатів, наприклад, у вигляді апетитної моркви, а й оригінальних святкових закусок. Рекомендуємо приготувати ефектну закуску з млинців та курки, яка стане окрасою будь-якого новорічного та різдвяного столу.

Рецептом закуски поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді.

Новорічна закуска з доступних продуктів: рецепт

Складові:

⦁ Яйце — 2 шт.

⦁ Тепле молоко — 250 г

⦁ Сіль — ½ чайної ложки

⦁ Цукор — 1-2 столові ложки

⦁ Окріп — 150 г

⦁ Борошно — 120 г

⦁ Рослинна олія — ​​1 столова ложка

Начинка:

⦁ Відварене куряче м’ясо — 300 г

⦁ Цибуля — 1 шт.

⦁ Вершкове масло та рослинна олія

⦁ Гриби — 300 г

⦁ Вершковий сир — 250 г

⦁ Сіль, чорний мелений перець — за смаком

⦁ Сир сулугуні або зелена цибуля, щоб зав’язати мішечки.

Спосіб приготування:

1. Збити яйця з цукром та сіллю. Додати тепле молоко, борошно, окріп і олію.

2. Посмажити млинці.

3. Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

4. Дрібно нарізати гриби та обсмажити.

5. Змішати нарізане відварене куряче м’ясо, обсмажену цибулю та гриби. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

6. Змастити млинець вершковим сиром. Викласти начинку. Сформувати мішечок та зав’язати його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.

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