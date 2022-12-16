Що приготувати на Новий рік-2023 без газу і світла: рецепт дивовижно ніжної, але ситної закуски

Який Новий рік без бутербродів!

Навіть якщо ви вже розпланували своє святкове меню на Різдво або Новий рік, відключення світла чи газу (або все разом) може дуже зіпсувати ваші плани. На щастя, можна приготувати прості закуски, які не вимагають варіння, смаження або ще щось подібне.

У цьому матеріалі пропонуємо рецепт святкових бутербродів із рибною намазкою. Про те, як приготувати смачну закуску, розповів український кухар Анатолій Добровольський в Інстаграмі.

Як приготувати закуску з оселедця на бутерброди

Інгредієнти:

філе оселедця

350 г м’якого вершкового масла

сіль та перець за смаком

сухий багет чи батон

100 мл молока

0,5 ст. л. міцної гірчиці

150 г твердого сиру

хліб та зелена цибуля для подачі страви

Приготування:

Візьміть філе одного оселедця та відправте у блендер. Кілька шматочків сухого багету чи батону замочіть у 100 мл молока. Розм’якшений хліб додайте до оселедця. Вершкове масло розм’якшіть і розімніть вилкою. Олію відправте в блендер до оселедця. Додайте гірчицю. Поперчіть за смаком. Натріть 150 г твердого сиру. Перебийте всі інгредієнти у блендері. Готову намазку викладіть на хліб. Прикрасьте нарізаною зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" опублікував чудовий рецепт прекрасної закуски — ікри з опеньків з морквою. Це смачний делікатес, який стане "родзинкою" святкового столу.