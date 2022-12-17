Рус

Поставте цей холодець на різдвяний стіл і від страви не буде відбою: рецепт з індичкою (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Холодець з індички - простий рецепт Новина оновлена 17 грудня 2022, 16:03
Холодець з індички - простий рецепт. Фото recept.ua

Цей холодець з індички смачний, насичений і ароматний

Улюблена страва багатьох українців. Холодець варять і з яловичини, і зі свинини, і з курки, а також з індички.

Щоб він точно гарно застиг краще додавати індичі култишки (те, чим закінчуються гомілки). Їх можна купити на базарі разом з індичкою, зазначає фудблогерка Тетяна (_tanyushina_).

Як приготувати холодець з індички

Інгредієнти:

  • 1 велика гомілка
  • 1 велике крило
  • 5-6 култишок
  • 1 велика цибулина
  • 1 морква
  • Сіль, перець чорний і духмяний
  • Лаврове листя
  • 4-5 зубчиків часнику

Приготування:

  1. М’ясо замочити в холодній воді на 2-4 години.
  2. Потім перекласти м’ясо в каструлю, залити водою і довести до кипіння.
  3. Злити перший бульйон, м’ясо і каструлю помити.
  4. Скласти м’ясо знову в каструлю, залити трьома літрами води і поставити на вогонь. Як закипить — посолити і готувати на дуже маленькому вогні 4 години.
  5. Після цього додати цибулю, моркву, перці, лаврове листя. Спробуйте, якщо треба — досоліть. Бульйон в холодці має бути зовсім трошечки пересолений.
  6. Варити ще 2 години. Зняти з вогню.
  7. Часник дрібненько нарізати.
  8. За допомогою шумовки вийняти м’ясо, а в бульйон додати часник. Накрити, поки м’ясо охолоджується.
  9. Потім відібрати м’ясо від кісток і дрібненько його нарізати. Розкласти в форми.
  10. Залити бульйоном, проціджуючи його через сито.
  11. Коли охолоне до кімнатної температури, поставити в холодильник для застигання.
  12. Подавати холодець з хроном або гірчицею.

Раніше "Телеграф" опублікував чудовий рецепт прекрасної закуски — ікри з опеньків з морквою. Це смачний делікатес, який стане "родзинкою" святкового столу.

Теги:
#Рецепти #Різдво #Новий рік #Холодець