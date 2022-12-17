Поставте цей холодець на різдвяний стіл і від страви не буде відбою: рецепт з індичкою (відео)
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Цей холодець з індички смачний, насичений і ароматний
Улюблена страва багатьох українців. Холодець варять і з яловичини, і зі свинини, і з курки, а також з індички.
Щоб він точно гарно застиг краще додавати індичі култишки (те, чим закінчуються гомілки). Їх можна купити на базарі разом з індичкою, зазначає фудблогерка Тетяна (_tanyushina_).
Як приготувати холодець з індички
Інгредієнти:
- 1 велика гомілка
- 1 велике крило
- 5-6 култишок
- 1 велика цибулина
- 1 морква
- Сіль, перець чорний і духмяний
- Лаврове листя
- 4-5 зубчиків часнику
Приготування:
- М’ясо замочити в холодній воді на 2-4 години.
- Потім перекласти м’ясо в каструлю, залити водою і довести до кипіння.
- Злити перший бульйон, м’ясо і каструлю помити.
- Скласти м’ясо знову в каструлю, залити трьома літрами води і поставити на вогонь. Як закипить — посолити і готувати на дуже маленькому вогні 4 години.
- Після цього додати цибулю, моркву, перці, лаврове листя. Спробуйте, якщо треба — досоліть. Бульйон в холодці має бути зовсім трошечки пересолений.
- Варити ще 2 години. Зняти з вогню.
- Часник дрібненько нарізати.
- За допомогою шумовки вийняти м’ясо, а в бульйон додати часник. Накрити, поки м’ясо охолоджується.
- Потім відібрати м’ясо від кісток і дрібненько його нарізати. Розкласти в форми.
- Залити бульйоном, проціджуючи його через сито.
- Коли охолоне до кімнатної температури, поставити в холодильник для застигання.
- Подавати холодець з хроном або гірчицею.
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