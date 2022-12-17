Поставте цей холодець на різдвяний стіл і від страви не буде відбою: рецепт з індичкою (відео)

Цей холодець з індички смачний, насичений і ароматний

Улюблена страва багатьох українців. Холодець варять і з яловичини, і зі свинини, і з курки, а також з індички.

Щоб він точно гарно застиг краще додавати індичі култишки (те, чим закінчуються гомілки). Їх можна купити на базарі разом з індичкою, зазначає фудблогерка Тетяна (_tanyushina_).

Як приготувати холодець з індички

Інгредієнти:

1 велика гомілка

1 велике крило

5-6 култишок

1 велика цибулина

1 морква

Сіль, перець чорний і духмяний

Лаврове листя

4-5 зубчиків часнику

Приготування:

М’ясо замочити в холодній воді на 2-4 години. Потім перекласти м’ясо в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Злити перший бульйон, м’ясо і каструлю помити. Скласти м’ясо знову в каструлю, залити трьома літрами води і поставити на вогонь. Як закипить — посолити і готувати на дуже маленькому вогні 4 години. Після цього додати цибулю, моркву, перці, лаврове листя. Спробуйте, якщо треба — досоліть. Бульйон в холодці має бути зовсім трошечки пересолений. Варити ще 2 години. Зняти з вогню. Часник дрібненько нарізати. За допомогою шумовки вийняти м’ясо, а в бульйон додати часник. Накрити, поки м’ясо охолоджується. Потім відібрати м’ясо від кісток і дрібненько його нарізати. Розкласти в форми. Залити бульйоном, проціджуючи його через сито. Коли охолоне до кімнатної температури, поставити в холодильник для застигання. Подавати холодець з хроном або гірчицею.

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