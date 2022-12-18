"Олів’є" померкне на тлі цієї страви: рецепт тарталеток "Новорічний сувенір"

Готуйте відразу багато, адже страва "зникне" зі столу миттєво

Новий рік вже зовсім близько, а ви досі не знаєте, що приготувати, щоб здивувати своїх гостей? "Телеграф" поспішає вам на допомогу, і ділиться рецептами найсмачніших страв на різний смак та достаток. І в сьогоднішньому меню — закуска, яка перевершить навіть салат "Олів’є", тарталетки "Новорічний сувенір".

Як зазначає портал "Смачно+", для страви краще використовувати тарталетки з пісочного тіста, а не на вафельній основі. Так вони довше збережуться у цілості.

Закуска "Новорічний сувенір": рецепт

Складові:

куряче філе копчене, 200 г;

морква по-корейськи, 100 г;

сир, 100 г;

майонез, 2 ст. л.;

тарталетка, 6-8 шт.;

зелень.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте курку. Сир натріть на дрібній тертці. Складіть у миску. Додайте моркву корейською. Заправте майонезом та добре перемішайте. Наповніть тарталетки салатом і прикрасьте зеленню.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".