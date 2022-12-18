Неймовірна закуска "Морквинки" на Новий рік: гості з’їдять усе без залишку

Закуска "Морківки" ідеально підійде для новорічного столу.

Кролик — це символ 2023 року, тож чому б не приготувати на святкування Нового року 2023 щось, що подобається саме йому. Або хоча б прикрасити блюдо у такій тематиці. До вашої уваги — рецепт святкової закуски "Морковки". Для приготування вам знадобляться найпростіші інгредієнти.

Закуска "Морковки": рецепт

Інгредієнти:

яйця, 5 шт.;

крабові палички, 3 шт.;

кріп, 7-8 вет.;

плавлений/твердий сир, 40 г;

сіль;

майонез;

морква, 1 шт.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця та очищену моркву. Остудіть все. Яйця почистьте і розріжте навпіл, приберіть жовтки і покладіть в миску і виделкою розімніть. Подрібніть крабові палички та додайте їх до жовтків. Натріть сир на дрібній тертці, а також додайте до інших продуктів. Дрібно наріжте кріп, також висипте в миску. Все це заправте майонезом та перемішайте. Трохи посоліть. Щедро наповніть яйця масою і зверху злегка притисніть ложкою. Наріжте моркву і зі шматочків сформуйте довгасті трикутники, формою схожі на ці коренеплоди. Кожну викладайте на половину яйця, а з гілочок кропу зробіть бадилля.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".