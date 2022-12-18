Який овоч додати до квашеної капусти, щоб заготівля була ще смачнішою: вдалий рецепт (відео)
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Гарбуз відмінно поєднується з квашеною капустою
Існує безліч способів заготувати капусту на зиму. Багато хто воліє квасити її невеликими порціями. Квашена капуста смачна і сама по собі, але в комбінації з гарбузом смак овочів виходить дивовижним, та й колір закрутки стає більш апетитним і яскравим.
Рецепт квашеної капусти з гарбузом опублікував кулінарний канал "Кулінарні рецепти від SV" на Youtube. Засолювання капусти в даному випадку відбувається сухим способом, тобто без маринаду. Гарбуз у рецепті використовується замість моркви у невеликій кількості.
Складові:
- 250 г капусти
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 2 зубки часнику
- 1 болгарський перець
- 1 лавровий лист
- перець горошком
- 50 г гарбуза
Спосіб приготування:
- На 200 г капусти знадобиться 1 ч. л. солі та 1 ч. л. цукру. Добре розминаємо капусту, щоб вона пустила сік. Через прес пропускаємо пару зубчиків часнику, додаємо солодкий перець, лавровий лист, перець горошком і 50 г натертого на великій тертці гарбуза. Добре перемішуємо та складаємо в банку.
- Прикриваємо тканиною і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Щодня потрібно протикати капусту в кількох місцях, щоб виходив газ.
- Через три дні заготівлю можна їсти. Зберігати у холодильнику.
Раніше "Телеграф" розповідав, як квасити капусту, щоб вона не вийшла надто кислою.