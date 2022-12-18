Який овоч додати до квашеної капусти, щоб заготівля була ще смачнішою: вдалий рецепт (відео)

Гарбуз відмінно поєднується з квашеною капустою

Існує безліч способів заготувати капусту на зиму. Багато хто воліє квасити її невеликими порціями. Квашена капуста смачна і сама по собі, але в комбінації з гарбузом смак овочів виходить дивовижним, та й колір закрутки стає більш апетитним і яскравим.

Рецепт квашеної капусти з гарбузом опублікував кулінарний канал "Кулінарні рецепти від SV" на Youtube. Засолювання капусти в даному випадку відбувається сухим способом, тобто без маринаду. Гарбуз у рецепті використовується замість моркви у невеликій кількості.

Складові:

250 г капусти

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

2 зубки часнику

1 болгарський перець

1 лавровий лист

перець горошком

50 г гарбуза

Спосіб приготування:

На 200 г капусти знадобиться 1 ч. л. солі та 1 ч. л. цукру. Добре розминаємо капусту, щоб вона пустила сік. Через прес пропускаємо пару зубчиків часнику, додаємо солодкий перець, лавровий лист, перець горошком і 50 г натертого на великій тертці гарбуза. Добре перемішуємо та складаємо в банку. Прикриваємо тканиною і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Щодня потрібно протикати капусту в кількох місцях, щоб виходив газ. Через три дні заготівлю можна їсти. Зберігати у холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як квасити капусту, щоб вона не вийшла надто кислою.