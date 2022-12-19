Цей десерт готують на Різдво італійці: незвичайний рецепт шоколадної салямі
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Плюс цього десерту в тому, що він не потребує випікання
Якщо хочеться приготувати смачний десерт, але не витрачати час на духовку, то є чудова ідея – шоколадна салямі, яку люблять готувати на Різдво в Італії. Чимось солодка "ковбаса" нагадує наші улюблені багатьма тістечка "Картопля".
Рецепт шоколадного десерту салямі публікує шефкухарка Валя Саєнко в Instagram. Бонус у тому, що вам не потрібна духовка, можна обійтися і без ножа. Для начинки можна брати будь-що: горіхи, сухофрукти, цукати, кокосову стружку. А деякі ще додають кілька крапель міцного алкоголю (рома чи коньяку).
Складові:
- Шоколад чорний – 120 г
- Вершкове масло – 30 г
- Вершки жирні – 60 г
- Печиво – 120 г
- Горішки – 50 г
- Сухофрукти – 100 г
Спосіб приготування:
- Печиво подрібнюємо. Можна за допомогою качалки. Вам не потрібна однорідна крихта. Добре, якщо вона вийде різна, але не дуже велика.
- Сухофрукти заливаємо окропом, щоб продезінфікувати. Потім висушуємо паперовим рушником. Якщо берете інжир та курагу, потрібно їх нарізати.
- Горішки подрібнюємо.
- Змішуємо печиво, сухофрукти та горіхи.
- Нагріваємо (але не доводимо до кипіння) вершки. Додаємо вершкове масло та шоколад. Перемішуємо до однорідності. Все має розтопитися. Додаємо шоколадну масу до сухих інгредієнтів, добре все вимішуємо.
- На стіл із харчовою плівкою викладаємо масу і загортаємо в ковбаску. Кінці закручуємо міцно і формуємо. Кладемо в холодильник і чекаємо на 3-4 години.
- Ковбаску обсипаємо цукровою пудрою чи какао.
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