Цей десерт готують на Різдво італійці: незвичайний рецепт шоколадної салямі

Плюс цього десерту в тому, що він не потребує випікання

Якщо хочеться приготувати смачний десерт, але не витрачати час на духовку, то є чудова ідея – шоколадна салямі, яку люблять готувати на Різдво в Італії. Чимось солодка "ковбаса" нагадує наші улюблені багатьма тістечка "Картопля".

Рецепт шоколадного десерту салямі публікує шефкухарка Валя Саєнко в Instagram. Бонус у тому, що вам не потрібна духовка, можна обійтися і без ножа. Для начинки можна брати будь-що: горіхи, сухофрукти, цукати, кокосову стружку. А деякі ще додають кілька крапель міцного алкоголю (рома чи коньяку).

Складові:

Шоколад чорний – 120 г

Вершкове масло – 30 г

Вершки жирні – 60 г

Печиво – 120 г

Горішки – 50 г

Сухофрукти – 100 г

Спосіб приготування:

Печиво подрібнюємо. Можна за допомогою качалки. Вам не потрібна однорідна крихта. Добре, якщо вона вийде різна, але не дуже велика. Сухофрукти заливаємо окропом, щоб продезінфікувати. Потім висушуємо паперовим рушником. Якщо берете інжир та курагу, потрібно їх нарізати. Горішки подрібнюємо. Змішуємо печиво, сухофрукти та горіхи. Нагріваємо (але не доводимо до кипіння) вершки. Додаємо вершкове масло та шоколад. Перемішуємо до однорідності. Все має розтопитися. Додаємо шоколадну масу до сухих інгредієнтів, добре все вимішуємо. На стіл із харчовою плівкою викладаємо масу і загортаємо в ковбаску. Кінці закручуємо міцно і формуємо. Кладемо в холодильник і чекаємо на 3-4 години. Ковбаску обсипаємо цукровою пудрою чи какао.

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