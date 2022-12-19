Потрібно всього чотири продукти та 10 хвилин: рецепт святкового салату "Джульєтта"

На приготування такого салату піде зовсім небагато часу

Необов’язково стояти годинами біля плити, щоб приготувати святкові страви на свій новорічний стіл, адже можна заощадити свої сили та нерви, приготувавши щось просте, але не менш смачне. Наприклад, це може бути салат "Джульєтта". Просте, але дуже смачне блюдо стане окрасою вашого столу.

Головний секрет страви в тому, що мариновані печериці потрібно обсмажити з цибулею, адже з грибами з баночки смак буде вже іншим, пише портал "Смачно+". Усього 10 хвилин і страва готова.

Салат "Джульєтта": рецепт

Інгредієнти:

печериці, 1 уп.;

яйце, 2 шт.;

цибуля, 1 шт.;

майонез, 2 ст. л.;

крабові палички, 1 уп.

Спосіб приготування:

Зваріть яйця круто. Остудіть, приберіть шкаралупу.

Мариновані гриби обсмажте з цибулею на ложці олії.

Заберіть зайвий жир і покладіть печериці в салатницю.

Нарубайте яйце і крабові палички, змішайте, заправте майонезом.

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