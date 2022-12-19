Закуска, яку зметуть зі столу першою: простий рецепт маринованих капустяних рулетиків
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Святковий стіл без цієї страви буде не той
Пропонуємо запастись рецептом, який порадує вас цікавим смаком. Закуска така ж смачна, як і "сармале" — голубці по-румунськи.
Мариновані капустяні рулетики можна подавати на святковий стіл, адже вони мають пікантний смак та дуже привабливо виглядають. Рецептом поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі.
Як замаринувати капустяні рулетики
Інгредієнти:
Для маринаду:
- води 1 л
- солі 2 ст. л.
- цукру 0.5 ст.
- олії 0.5 ст.
- 9% столового оцту 1/3 склянки, тільки не замінюйте на яблучний
- лаврового листочка 2-3 шт.
- чорного перцю 6 горошин
Для рулетиків:
- Середній качан білокачанної капусти
- Морква
- Мелений перець
- Часник
Приготування:
- У качана зріжемо і відкладемо верхню третину, вона нам не потрібна. Решту 2/3 розберемо на окреме листя і злегка проваримо, так щоб листочки можна було легко згорнути трубочкою.
- Листя готове дістаємо та викладаємо на тарілку. Даємо листям охолонути. Потім кожен листок розріжемо на 4 частини або 2, вирізавши при цьому більш жорстку центральну прожилку. На кожну частину покладіть терту моркву. За бажання в моркву можна додати рубаний часник, чорний мелений перець, можна для гостроти покласти і трохи гострого червоного перцю.
- Згортаємо капусту рулетиком. Можна і загортати капустяне листя конвертом, тобто так само як голубці.
- Рулетики щільно укладаємо в посудину відповідного розміру.
- Для маринаду закип’ятимо воду, додамо сіль, цукор і поваримо 5-7 хвилин.
- Додамо лавровий лист, перець горошком, олію, а після повторного закипання оцет.
- Даємо закипіти, знімаємо з вогню і відразу заливаємо капустяні рулетики, щоб вони були повністю прикриті. Кладемо зверху тарілочку, можна навіть поставити легкий вантаж, щоб рулетики не спливали, і залиште при кімнатній температурі на добу. Потім приберемо у холодильнику.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих білих грибів — вони чудово доповнюватимуть зимову трапезу як закуска або основа для приготування інших страв.