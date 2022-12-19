Закуска, яку зметуть зі столу першою: простий рецепт маринованих капустяних рулетиків

Святковий стіл без цієї страви буде не той

Пропонуємо запастись рецептом, який порадує вас цікавим смаком. Закуска така ж смачна, як і "сармале" — голубці по-румунськи.

Мариновані капустяні рулетики можна подавати на святковий стіл, адже вони мають пікантний смак та дуже привабливо виглядають. Рецептом поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі.

Як замаринувати капустяні рулетики

Інгредієнти:

Для маринаду:

води 1 л

солі 2 ст. л.

цукру 0.5 ст.

олії 0.5 ст.

9% столового оцту 1/3 склянки, тільки не замінюйте на яблучний

лаврового листочка 2-3 шт.

чорного перцю 6 горошин

Для рулетиків:

Середній качан білокачанної капусти

Морква

Мелений перець

Часник

Приготування:

У качана зріжемо і відкладемо верхню третину, вона нам не потрібна. Решту 2/3 розберемо на окреме листя і злегка проваримо, так щоб листочки можна було легко згорнути трубочкою. Листя готове дістаємо та викладаємо на тарілку. Даємо листям охолонути. Потім кожен листок розріжемо на 4 частини або 2, вирізавши при цьому більш жорстку центральну прожилку. На кожну частину покладіть терту моркву. За бажання в моркву можна додати рубаний часник, чорний мелений перець, можна для гостроти покласти і трохи гострого червоного перцю. Згортаємо капусту рулетиком. Можна і загортати капустяне листя конвертом, тобто так само як голубці. Рулетики щільно укладаємо в посудину відповідного розміру. Для маринаду закип’ятимо воду, додамо сіль, цукор і поваримо 5-7 хвилин. Додамо лавровий лист, перець горошком, олію, а після повторного закипання оцет. Даємо закипіти, знімаємо з вогню і відразу заливаємо капустяні рулетики, щоб вони були повністю прикриті. Кладемо зверху тарілочку, можна навіть поставити легкий вантаж, щоб рулетики не спливали, і залиште при кімнатній температурі на добу. Потім приберемо у холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих білих грибів — вони чудово доповнюватимуть зимову трапезу як закуска або основа для приготування інших страв.